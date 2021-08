Kirch Baggendorf: Komplett untergetaucht – erste Taufe im Freibad

Kirch Baggendorf

Premiere im Freibad – am Sonntag wurde mit religiösem Hintergrund im großen Schwimmbecken untergetaucht. Kinder plätschern im Wasser, auf dem Rasen wird gespielt, die Picknickdecken sind ausgebreitet und der Grill glüht. Eigentlich ein ganz normales Bild, wenn es um das Schwimmbad geht. Doch dieses Mal sind Gemeindemitglieder der freien Hoffnungskirche aus Stralsund und Grimmen für einen Taufgottesdienst zusammengekommen. Doch wie kam es zu diesem ungewöhnlichen Taufbecken?

„Eigentlich findet die Taufe im Sommer meistens am Strand von Alte Fähr statt. Das ging dieses Mal aus organisatorischen Gründen nicht. Daher hat sich die Gemeinde in Grimmen einen anderen Ort überlegt“, erklärt Pastor Daniel Müller. Was sich so selbstverständlich anhört, hat folgenden Hintergrund: „Wir taufen mit Untertauchen, so wie es auch in der Bibel steht. Das wäre in jedem Gewässer möglich, auch in der Trebel. Nur sollte ein fester Untergrund da sein, ein hindernisloser Einstieg ins Wasser und die nötige Tiefe“, erklärt der Pastor. „Die Gemeinde hat sich für das Freibad entschieden. Es ist für jeden gut erreichbar und wir durften den Gottesdienst hier planen. Warum also nicht“, so Müller weiter.

Täufling Maria Seidel aus Grimmen begrüßt die Zeremonie im Freien. „Ich habe im letzten Jahr die Taufe in Stralsund miterlebt und das war so stark, dass Badegäste am Strand dazugekommen sind und daran teilnahmen. Das fand ich toll“, beschreibt Seidel. „Das wollte ich auch selbst erleben und hab mir gewünscht, dass es draußen stattfinden kann. Als ein öffentliches Zeugnis vor dem Herrn, ein Bekenntnis vor der sichtbaren und nicht sichtbaren Welt“, so Seidel weiter.

Im Grunde genommen sollen Wasser und jemand, der einen tauft, wichtig sein. Der Ort und die Umstände seien zweitrangig für den Täufling. „Das die Taufe heute hier so durchgeführt wird, ist toll, denn es können die Mitglieder der Gemeinde und Familie daran teilnehmen. Es ist ein Segen und Geschenk“, betont Seidel.

„In der tiefsten Dunkelheit habe ich mein erstes Gebet aus vollem Herzen an Gott gerichtet“

Bei der Zeremonie im Freien redet Täufling Maria Seidel (32) über ihren Weg zum Glauben. Quelle: Christin Assmann

Seit einem Jahr ist die 32-Jährige Mitglied der Gemeinde. An einem düsteren Punkt in ihrem Leben hat sich die Mutter dem Glauben zugewendet. „Ich habe viel Dreck in meinem Leben gehabt. Falsche Auffassungen, egoistisches Verhalten und vom Glauben wollte ich nichts wissen. In der tiefsten Dunkelheit habe ich mein erstes Gebet aus vollem Herzen an Gott gerichtet“, berichtet Seidel. Danach wurde alles anders und die Taufe war der nächste, logische Schritt für die Grimmenerin.

Im Wasser unterzutauchen ist eine Symbolhandlung. „Wenn wir jemanden taufen, dann begraben wir denjenigen unter dem Wasser. Das bedeutet, dass der Getaufte für die Sünde tot ist und mit dem ganzen Körper das Erlebnis erfährt. Denn wenn er wieder aus dem Wasser herausgehoben wird, hat man auch teil an der Auferstehung und ein neues Leben beginnt mit Haut und Haaren“, erklärt Müller.

Ihr Newsletter für Grimmen und Umgebung Alle News und Tipps rund um Grimmen und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In voller Bekleidung geht es ins Schwimmbecken. Die 19 Grad spiegeln sich auf den Gesichtern von Pastor und Täufling wieder. Traditionell wird weiße Kleidung getragen. Auch Maria Seidel hat sich für ein weißes Kleid entschieden. Sie taucht komplett im Wasser ab. „Es war sehr kalt, aber eine unheimlich tolle Erfahrung. Ich kann das noch nicht richtig beschreiben, aber es fühlt sich einfach schön an“, berichtet Seidel im Anschluss.

Von ca