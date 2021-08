Kirch Baggendorf

17 Grad Celsius hat das Wasser im großen 50-Meter-Becken im Kirch Baggendorfer Schwimmbad. Wenig wärmer ist es im flachen Kinderbereich. „Das lohnt sich nicht mehr. Bei diesem herbstlichen Wetter kommen keine Besucher mehr“, sagt Birgit Kamrath, zuständig für das Schwimmbad im Amt Recknitz-Trebeltal.

Deshalb schließt das Schwimmbad am Sonntag, den 29. August und nicht erst ab Mittwoch. Und doch wird es in den nächsten Wochen und Monaten nicht ruhig sein um das idyllisch im Trebeltal gelegene Bad: Ein Förderverein soll gegründet werden, um die Zukunft der Einrichtung, die einst von der Gemeinde Gransebieth, seit Jahren aber vom Amt Recknitz-Trebeltal getragen wird.

Am Freitagabend gab es ein Treffen von Interessenten vor Ort. „Ich hätte mir etwas mehr Zuspruch gewünscht. Aber es ist ein Anfang, und einige hätten ihr auch zuvor signalisiert, dass sie in einem Verein mitwirken möchten. Einige Anträge auf Mitgliedschaft wurde die Initiatorin Birgit Kamrath dann aber doch noch los. Diese Anträge werden übrigens auch auf der Internetseite des Amtes Recknitz-Trebeltal zu finden sein.

Vereinsgründung im Oktober

Der Verein soll am 8. Oktober 2021 in der Begegnungsstätte in Kirch Baggendorf gegründet werden – wenn sich denn genügend Mitglieder und Menschen, die im Vorstand Verantwortung übernehmen, finden lassen.

Bereits 2019 sei die Idee geboren, einen Verein ins Leben zu rufen, mit dem einiges rund um den Betrieb einfacher zu lösen sei, erzählt Birgit Kamrath. Damals hätte es dazu eine Umfrage im Bad gegeben mit durchaus positiver Resonanz – und dann kam Corona und alles lag erst einmal brach. „Deshalb wollen wir jetzt für die nächste Saison durchstarten“, sagt die Verwaltungsmitarbeiterin.

Aktive und passive Mitglieder soll es geben, stellt sie sich vor. Doch Konkretes müssten natürlich die Mitglieder festlegen. Ebenso wie alles, was auf die Beine gestellt werden kann und soll. „Das ist der richtige Schritt“, sagt Gransebieths Bürgermeister Olaf Schmidt. „Als Gemeinde hätten wir das nie halten können und jetzt könnte ein Verein sehr nützlich sein.“

Verantwortung soll beim Amt bleiben

Birgit Kamrath als Verantwortliche im Amt für das Bad habe sich umgesehen und viele Vereine gefunden, die Schwimmbäder direkt betreiben. So soll es in Kirch Baggendorf nicht sein. Kamrath: „Wir wollen als Amt die Verantwortung nicht abgeben, hoffen nur auf Unterstützung eines Vereins“. So könnten Veranstaltungen organisiert werden. Und es sei für einen Verein einfacher als für eine Verwaltung, Spenden oder Fördermittel einzuwerben.

Ein Spielplatz im Bad könne so eventuell geschaffen werden. „Vielleicht können wir so auch die Öffnungszeiten ausweiten, indem über den Verein beispielsweise Seniorenschwimmen oder Wassergymnastik angeboten wird“, hofft sie. Dass das gut ankommen könnte, meint auch Bürgermeister Schmidt. Denn schon das um die Hälfte des Eintrittspreises vergünstigte Abendschwimmen in der letzten Öffnungsstunde, sei sehr beliebt.

Vor Ort war am Freitag auch Christian Ehlers (CDU), der im September in den Landtag einziehen möchte. „Ich möchte mich informieren, um dann effektiv helfen zu können“, sagt er. Und auch er betont, dass ein Verein ganz andere Möglichkeiten habe. Einen Tipp gibt es von ihm noch mit auf den Weg: Man müsse stets nachweisen können, dass der Verein gemeinnützig arbeitet. „Ich finde das Projekt toll, weil das Schwimmbad hier kein zentrales Objekt ist, sondern den Menschen in der Fläche etwas bringt“, sagt er.

Juni und Juli liefen super

Maximal acht Badegäste am Tag konnte das Schwimmbad in der letzten Woche der Saison 2021 verzeichnen – es war einfach zu kalt. „Und die blieben auch nur etwa zwei Stunden“, sagt Jonny Dräger, für die Deutsche Lebens Rettungs Gesellschaft (DLRG) in Kirch Baggendorf regelmäßig im Einsatz. „Der Juni und der Juli liefen super“, berichtet Birgit Kamrath. Allerdings sei der Badebetrieb zwei Wochen später gestartet als normal, sodass effektiv nur sechs Wochen blieben. Trotzdem wurden 2021 insgesamt etwa 10000 Besucher im Bad registriert. Dazu kommen das Schulschwimmen und besondere Gäste wie die Bundeswehr, die hier trainierten.

Die letzten vor Ort waren Grundschüler aus Bad Sülze zum Schwimmunterricht, die brachen bei Kälte und Dauerregen aber eher ab als geplant. Davor lernten die Grammendorfer Grundschüler in Kirch Baggendorf schwimmen.

Von Almut Jaekel