Kirche in Reinkenhagen wird aufwendig saniert

Reinkenhagen

Seit einigen Wochen wird an der evangelischen Kirche zu Reinkenhagen gebaut. Maurer, Dachdecker und Zimmerleute arbeiten aktuell am ältesten Teil der Kirche, der bereits aus dem 13. Jahrhundert stammt. „Die Schäden waren bereits von außen sichtbar“, sagt Bürgermeister Helmut Krüger ( CDU). Risse und eine Durchfeuchtung im Mauerwerk habe dann auch ein beauftragter Gutachter vor mehr als einem Jahr festgestellt.

„Wir waren zunächst erschrocken, dass die Sanierungskosten auf mehr als 110 000 Euro geschätzt wurden“, sagt der Bürgermeister. Für eine kleine Kirchgemeinde sei eine so hohe Summe natürlich nicht stemmbar. Helmut Krüger nahm Kontakt zur Landtagsfraktion der CDU auf und informierte sich über mögliche Fördermittel. Im April 2018 stellte das Gemeindeoberhaupt den Förderantrag, der Ende Juni 2019 bewilligt wurde. Den Bauarbeiten stand nun nichts mehr im Wege.

Eine krumme Summe für die Sanierung

Die krumme Summe von 105 818,62 Euro stammt aus dem Strategie-Fond des Landes. Für Helmut Krüger ist die etwa 90-prozentige Förderung ein Grund zur Freude. „So muss die Kirchgemeinde sich zum Glück ,nur‘ noch mit etwa 10 000 Euro an der Baumaßnahme beteiligen.“ Doch die kleine Glückssträhne reißt auch nicht ab, als Krüger die Angebote der verschiedenen Handwerksfirmen entgegennimmt. „Wir waren recht zufrieden mit den Preisen. In der heutigen Zeit, in der die Auftragsbücher der Firmen prall gefüllt sind, ist das ja auch nicht alltäglich.“

Nun deuten also die großen Baugerüste auf die Sanierung hin. Zusammen mit dem Ingenieurbüro „Klein und Wegner“ aus Borkow wurden die Pläne entworfen. Um die Kirche vor einem weiteren Verfall zu schützen, müssen Dachtraufe, Ostgiebel und Dachstuhl repariert werden. „Die Einheimischen werden nach Abschluss der Arbeiten wohl nicht sehen, dass die Kirche aufwendig saniert wurde. Die Arbeiten dienen nur der Bau-Sicherheit, damit in den kommenden Jahren keine weiteren Schäden entstehen.“

Holz des Dachstuhls stammt aus dem 13. Jahrhundert

Bauhistoriker und der Restaurator Hans Henning Bär wurden in die Sanierung einbezogen. Sie fanden beispielsweise heraus, dass das Holz, das im Dachstuhl verwendet wurde, aus dem 13. Jahrhundert stammt. Auch eine Putzfläche mit Ornamenten legten die Arbeiter frei. „Die wird allerdings erst noch von Spezialisten untersucht, bevor geklärt ist, wie wir mit ihnen umgehen“, erzählt Krüger. Oft treibe der Denkmalschutz die Kosten für wichtigen Sanierungen in utopische Höhen. Geld, das eine Kirchgemeinde mit sinkenden Mitgliederzahlen nicht hat. „Das beißt sich oft. Aber wir können eben nur Aufträge vergeben, die wir auch bezahlen können“, findet Krüger. Im Vordergrund stehe eher der funktionelle Zweck, die Kirche für die Gottesdienste zur Verfügung stellen zu können. Die finden übrigens ungeachtet der Bauarbeiten in der evangelischen Kirche zu Reinkenhagen statt.

Vier vakante Pastoren-Stellen in der Gemeinde

Bürgermeister Helmut Krüger ist aktuell nicht nur der Vorsitzende der Gemeindevertretung, sondern auch der Vorsitzende des Kirchengemeinderates. Da der langjährige Pastor Fred Burmeister sich am 31. Oktober endgültig in den Ruhestand verabschiedet und bis dahin noch seinen Urlaub genießt, übernimmt Pastorin Andrea Mallek bis zum Ende des Jahres eine Vakanzvertretung und der Bürgermeister den Vorsitz im Kirchengemeinderat. „Wir hoffen am Anfang des kommenden Jahres auf eine Neubesetzung der Pastorenstelle. Aktuell stehen alle vier Kirchengemeinden in der Gemeinde Sundhagen ohne einen festen Pastor da.“ In Reinberg und Brandshagen übernahm Elmenhorsts Pastorin Viviane Schulz die Vakanzstelle.

Konfirmationen, Hubertusmesse und Konzerte finden in der Kirche Reinkenhagen regelmäßig statt. Quelle: Roswitha Pendzinsky

Von Carolin Riemer