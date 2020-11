Elmenhorst

Bis unter die Kirchendecke reicht der Tannenbaum in der Elmenhorster Kirche. So früh stand er noch nie – aber es ist eben ein ganz besonderes Jahr. „Vieles, was sonst in der Adventszeit üblich und vielleicht Routine ist, geht 2020 nicht. Deshalb haben wir uns für die Menschen in unserer Kirchenregion am Sund viel Neues überlegt“, sagt Pastorin Viviane Schulz.

Vier Wünschebäume aufgestellt

Beispielsweise den Weihnachtsbaum der Wünsche. Jeweils einen davon gibt es ab dem 1. Advent in Elmenhorst, in Abtshagen, in Reinberg und Horst. Mehr als 400 kleine Anhänger, auf denen Kinder und auch Erwachsene ihre Wünsche und Bitten aufschreiben und an die Tannen hängen können, sind mit vielen Helfern in der Gemeinde Abtshagen-Elmenhorst entstanden. Eine von ihnen ist Gisela Arbeiter, die beim Baumaufstellen in Elmenhorst am Freitag dabei war. Viele weitere Anhänger wurden noch dazugekauft.

Anzeige

Gisela Arbeiter zeigt, wie die Weihnachts-Wunschzettel an den Elmenhorster Baum der Wünsche in der Kirche gehängt werden. Quelle: Almut Jaekel

„Wir wollen in unsere offenen Kirchen einladen und alle auffordern, die Bäume in den Kirchen mit den Wünschen zu schmücken“, erklärt Pastorin Viviane Schulz. 36 Anhänger liegen bereits in der Elmenhorster Kita bereit, 50 in der Kita Abtshagen, weitere 90 in der Abtshäger Grundschule.

Regelmäßig Orgelmusik

In den Kirchen am Sund wird es in den nächsten Wochen regelmäßig Adventsmusik geben. Und zwar immer montags in Elmenhorst um 18 Uhr, donnerstags in Reinberg um 19 Uhr und freitags ebenfalls um 19 Uhr in Brandshagen.

Valerie Hundt an der Elmenhorster Orgel. Sie wird in der Adventszeit regelmäßig zur Adventmusik in die Kirchen am Sund einladen. Quelle: Almut Jaekel

„Da die Bläser im Ensemble nicht zum Einsatz kommen dürfen, bieten wir Orgelmusik, beispielsweise mit Valerie Hundt, die die schönsten Weihnachtslieder spielen wird. Betreut werden diese Aktionen von Christian Moestchen aus der Kirchgemeinde Reinberg.

Adventskalender mit vielen Überraschungen

Außerdem gibt es einen Online-Adventskalender. Unter www.kirchen-am-sund.de kann jeden Tag ein Türchen geöffnet werden. Dahinter versteckt sind viele Überraschungen: Menschen aus der Kirchenregion musizieren, erzählen Geschichten, zeigen Bild-Überraschungen und vieles mehr.

Freiluft-Gottesdienste an Heiligabend

Auch für Heiligabend gibt es bereits Pläne - allerdings abhängig von den dann gültigen Corona-Regeln. „Wir planen mehrere Gottesdienste im Freien“, erzählt Viviane Schulz. Beispielsweise laden wir am 24.12. um 14 Uhr an das Absthäger Pfarrhaus ein, um 17 Uhr an die Brandshäger Kirche. Auch in Reinberg und Horst wird es diese Freiluft-Familiengottesdienste geben, ergänzt Pastorin Kristina Pitschke. Um 22 Uhr wird dann noch viermal zu Spätgottesdiensten eingeladen.

„Diese Freiluftgottesdienste bieten natürlich den Vorteil, dass alle Abstände gut eingehalten werden können“, sagt Viviane Schulz. Aber es seien auch aufwändigere Vorbereitungen notwendig. Die Technik muss nach draußen, die Feuerwehren eingebunden werden. Die Planungen laufen völlig anders als in anderen Jahren. Hygienekonzepte hinsichtlich der Desinfektionen, Datenerfassung und Ein- und Auslässe seien für jede einzelne Veranstaltung notwendig.

Lesen Sie auch

Pastorinnen sehen große Chancen

„Ich sehe aber auch große Chancen darin, die Advents- und Weihnachtszeit 2020 völlig anders zu gestalten“, meint die Pastorin. Vielleicht sind die Corona-Notlösungen ein wenig dichter dran an der eigentlichen Weihnachtsgeschichte in ihrer Notsituation. Mit Improvisationen und vielen Emotionen. „Schon allein die Erfahrung, wie viele Menschen sich in den jetzigen Vorbereitungen einbinden lassen, ist toll. Das Miteinander sehr wertvoll“, sagt Viviane Schulz.

Mehr geht nicht, sind sich die beiden Pastorinnen in der Kirchenregion einig. „Alle anderen Veranstaltungen und Aktionen dürfen coronabedingt nicht stattfinden.“ Und. „Es ist sehr eigenartig für uns – fast alles andere darf nicht stattfinden, aber wir dürfen“, sagt Kristina Pitschke. „Wir sind in dieser besonderen Zeit privilegiert, haben aber auch eine besondere Verantwortung, unseren Menschen diesen Halt zu bieten. Das ist wichtig“.

Von Almut Jaekel