Grimmen

Adventszeit bedeutet für die Kirchen stets Hochkonjunktur. Zur Christvesper strömen Hunderte Menschen, die die Gotteshäuser den Rest des Jahres eher links liegen lassen. Und viele Gemeinden bieten zur Vorbereitung auf Weihnachten ein üppiges Programm. Normalerweise. Unter Corona-Bedingungen steht das heiligste Fest der Christen nach Ostern jedoch auf wackeligen Beinen. In Kirchen darf aktuell nicht gesungen werden; es herrscht Mund-Nasen-Schutz- sowie Abstandspflicht, die bei normalem Heiligabendandrang in den Kirchen nicht gewährleistet werden kann.

Deshalb „müssen außergewöhnliche Ideen her. Kurz, aber knackig“, weiß Pröpstin Helga Ruch, die den Pommerschen Evangelischen Kirchenkreis Stralsund, zu dem die Gemeinden rund um Grimmen gehören, leitet. „Vieles wird draußen stattfinden und wahrscheinlich müssen wir für die Christvespern in den Kirchen Platzkarten vergeben, um der Menge Herr zu werden.“

Anzeige

Gottesdienste im Freien: Kälte versus Corona-Beschränkung

Die größte Herausforderung bei der Planung der diesjährigen Advents- und Weihnachtsgottesdienste ist das Klima. Die Winterkirchen, also die beheizbaren Räume in den Pfarrhäusern, kommen nicht infrage. Dort können Abstände nicht eingehalten werden. Ausweichmöglichkeiten zu den gelegentlich mit Sitzbankheizung ausgestatteten und dennoch kühlen Kirchen gibt es in den Dörfern kaum. „Meist sind die Kirchen schon die größten Gebäude“, verdeutlicht Kristina Pitschke, Pastorin der Gemeinde Horst.

„Daher müssen wir Angebote draußen schaffen“, meint Pastorin Viviane Schulz ( Abtshagen-Elmenhorst). Beim Temperaturen um den Gefrierpunkt keine allzu kuscheligen Aussichten. Doch die Kirchenvertreter legen sich ins Zeug, um die (Vor-) Weihnachtszeit so besinnlich wie möglich zu gestalten.

Auf Vorschlag des Posaunenchors der Kirchengemeinden Brandshagen und Reinberg lädt die Kirchengemeinde Abtshagen-Elmenhorst in der Adventszeit donnerstags in Reinberg und freitags in Brandshagen jeweils um 19 Uhr zum gemeinsamen Singen unter freiem Himmel. Montags begleitet Kantorin Valerie Hundt das Beisammensein ab 18 Uhr an der Feuerwehr Elmenhorst. Für Pastorin Schulz sind diese Angebote wichtig, denn das gemeinsame Singen gehört für sie unabdingbar zur Adventszeit. „Jeder kennt Weihnachtslieder. Über das Liedgut treffen wir uns auf einer gemeinsamen Ebene.“

Viele Veranstaltungen sind noch unklar

Warm anziehen heißt es auch am Heiligabend. Denn die meisten Nachmittagsgottesdienste werden im Freien abgehalten. „In Reinberg beispielsweise wird es ganz romantisch vor der Pfarrscheune mit geschmücktem Tannenbaum“, hofft Pitschke. In Reinkenhagen weicht die Pfarrerin allerdings in die Turnhalle aus.

Viele Veranstaltungen seien aber noch in der Schwebe. „Wir wollen so viel wie möglich vom Weihnachtsprogramm anbieten, müssen aber flexibel sein“, sagt Detlef Huckfeldt, Pastor von Tribsees, Kirch Baggendorf und Vorland. So wird die traditionelle Adventsmusik in Kirch Baggendorf am 2. Advent ohne Gesang stattfinden. Die Adventsfeier in Horst eine Woche später ist noch fraglich. Das Weihnachtskonzert Tribsees am 19. Dezember wird auf die Freilichtbühne verlegt.

„Wir überlegen derzeit: Krippenspiel – ja oder nein. Da steckt viel Arbeit hinter und wenn es dann nicht stattfinden kann ...“, gibt Pitschke zu bedenken. Dafür könnte es ein digitales Krippenspiel und eine digitale Predigt ihrer Gemeinde geben.

Veranstaltungen und Messen während der Adventszeit Adventsgottesdienste finden überall im Rahmen bisheriger Sonntagsgottesdienste statt Gemeinsames Singen draußen in Reinberg (donnerstags, 19 Uhr), Brandshagen (freitags, 19 Uhr) und Elmenhorst (montags, 18 Uhr) Adventsmusik draußen in Kirch Baggendorf (2. Advent, 16 Uhr), ohne Gesang Weihnachtskonzert mit Shantychor „De Klaashahns“ in der Freilichtbühne Tribsees (19.12., 17 Uhr) Infos zu den Gottesdiensten am Heiligabend und den Weihnachtsfeiertagen im kommenden Gemeindebrief

Mehr Spätvespern am Heiligabend

Fest steht bereits, dass es vermehrt Spätgottesdienste am Heiligabend geben wird. Viviane Schulz will drei statt einen und Kristina Pitschke „flächendeckend“ Christvespern um 22 Uhr anbieten, um den „möglichen Andrang an diesem Tag zu verteilen“, begründet Schulz. „Wir können aber nicht an jedem Ort drei Gottesdienste anbieten. Dafür sind wir einfach nicht genügend Leute“, betont Pitschke

Der zusätzliche Aufwand für die Gemeindevorsteher und -helfer ist enorm. „Das schaffen wir nur, weil alle mitmachen. Wir als Pastoren würden das alleine nicht stemmen können“, sagt Schulz. Für Pitschke lohnt sich die Mühe aber: „Es ist ein wichtiges Fest. Ostern sind bereits alle Veranstaltungen ausgefallen, daher wollen wir jetzt etwas auf die Beine stellen.“

Unsicherheit ist permanent spürbar

Der Wunsch nach kirchlicher Gemeinschaft ist groß. Schulz weiß warum: „Die Lebenssituation hat sich verändert. Wir leben in dem Bewusstsein, unser Leben selbst in der Hand zu haben. Das ist seit März anders. Wir müssen uns teilweise vorschreiben lassen, wann wir wohin rausgehen dürfen. Das zerrt an den Nerven der Menschen. Die Unsicherheit ist permanent spürbar.“ So kommen Menschen zu ihr, die sonst nicht in die Kirche gehen. Dafür blieben einige Ältere aus Angst vor Ansteckung fern.

Ob das auch an Heiligabend so sein wird, vermag keiner zu orakeln. Klar ist aber, die Adventszeit in den Kirchengemeinden wird anders, kreativ und vermutlich etwas kälter. „Alle sollten sich mit Wollsocken und Decken ‚bewaffnen‘“, bemerkt Pischke lachend.

Von Horst Schreiber