Grimmen

Am Sonnabend startete die OZ-Gartenolympiade 2019. Inzwischen erreichten die ersten Kuriositäten und Giganten aus dem heimischen Garten die Lokalredaktion.

Vier Kirschen an einem Stiel

„Seit 54 Jahren habe meinen Garten in der Grimmener Anlage „Glückauf“, aber so etwas hatte ich noch nie“, sagt Ilse Lorenz und zeigt eine ganz besondere Kirsche: vier kleine rote Sauerkirschen an einem Stiel. Ganz versteckt hinter einem großen Birnenbaum stehe ihre Sauerkirsche. Dort würden die Stare die Früchte nicht so schnell finden. Trotzdem sei es jeden Morgen wieder überraschend, wie viele Kirschen noch am Baum sind, meint Ilse Lorenz.

Vor zwei Jahren nahm die Hobby-Gärtnerin schon einmal fast an der Grimmener Gartenolympiade teil. Ein riesiger Kürbis bot sich damals an. „Der wurde mit der Zeit zwar immer größer, aber auch immer flacher. „Eine Freundin riet mir, ein Brett unter den Kürbis zu schieben, erzählte Ilse Lorenz. Doch als die beiden Frauen den Riesenkürbis hochhoben, sahen sie, dass er maximal noch als Schirm verwendet werden konnte. Absolut ausgehöhlt.

Mit den besonderen Kirschen startet Ilse Lorenz jetzt aber wirklich in der Kategorie Kurioses in die Gartenolympiade 2019. Die vier kleinen Früchte werden wahrscheinlich am Stiel bleiben, bis sie verschrumpeln. Alle anderen Sauerkirschen verwertet die Grimmenerin jedoch: „Ich friere sie für später ein, koche Marmelade, belege Obstböden mit ihnen oder verschenke sie“, sagt Ilse Lorenz.

Gewächshaus-Dach kann Sonnenblume nicht aufzuhalten

Welche Sonnenblumen sind bekanntermaßen die Besten? Richtig, jene die sich selbst aussäen. Dies kann auch der passionierte Gärtner Horst Bretschneider bestätigen. Der 84-jährige Kandeliner griff am Sonntag zum Maßband und beteiligt sich mit einem 370 Zentimeter großen Exemplar an der OZ-Gartenolympiade.

Doch wirklich kurios ist der Standort des gelben Giganten. „Die Sonnenblume ist direkt in meinem Gewächshaus gewachsen“, sagt er. Und selbst das Dach des Gewächshauses konnte den blühenden Giganten nicht aufhalten. „Sie ist einfach durch Dachluke hindurch gewachsen und schießt nun weiter in Richtung Himmel“, erzählt der Rentner aus der Gemeinde Süderholz. Mit seiner Blume bewirbt sich Horst Brettschneider in der Kategorie „Blumen-Giganten, Blütenmeere und Exoten“.

Eine Sonnenblume wächst durchs Gewächshaus. Sie ist 370 Zentimeter groß. Mit diesem Exemplar bewirbt sich der Kandeliner Horst Bretschneider in der Kategorie "Blumen-Giganten, Blütenmeere und Exoten". Quelle: Horst Bretschneider

Erste Riesengurke aus dem Gewächshaus

Und auch in der Kategorie „Schwere Früchte und schweres Gemüse“ erreichte die Lokalredaktion die erste Einsendung. Nicole Radohs hat eine 56 Zentimeter lange Gurke in ihrem Gewächshaus im Kleingartenverein „Am Wiesengrund“ geerntet. „Gepflanzt haben wir die Gurke bereits im März“, erklärt Nicole Radohs und sagt: „Wir bauen diese Sorte seit Jahren an und ernten immer 25 bis 30 Stück pro Pflanze.“ Verarbeitet werden diese in der Regel zum Salat. „Wir essen am liebsten geraspelte Gurken mit Salz, Zucker und Essig abgeschmeckt“, beschreibt die Grimmenerin.

Diese 56 Zentimeter lange Gurke hat Nicole Radohs in ihrem Gewächshaus geerntet. Damit bewirbt sie sich in der Kategorie "Schwere Früchte und schweres Gemüse". Quelle: Nicole Radohs

Dies sind die Kategorien der OZ-Gartenolympiade 2019

Lesen Sie auch zu diesem Thema:

Annelies Schleicher (79) bewirtschaftet seit 47 Jahren einen Garten im Kleingartenverein "Am Wasserwerk"

Raik Mielke und Almut Jaekel