Abtshagen

Es sind heftige Vorwürfe, die der Elternrat gegen den Betreiber der Kindertagesstätte „ Kinderland“ in Abtshagen – den Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes ( DRK) Nordvorpommern e. V. – erhebt: Wegen Personalmangels könnten die Erzieherinnen den Kindern nicht gerecht werden, es fehle ein erkennbares pädagogisches Konzept, Gespräche zwischen Erziehern und Eltern über die Entwicklung der Kinder seien unmöglich.

Vertrag bereits 2018 gekündigt

Vor allem aber appellieren die Eltern an das DRK, sich aus der Trägerschaft zurückzuziehen und den Weg für einen neuen Träger freizumachen. So solle Schaden von den Kindern abgewendet werden. Die Gemeinde Wittenhagen hatte bereits 2018 den Vertrag mit dem Roten Kreuz gekündigt. Doch das DRK reichte Klage gegen die Kündigung ein. Seitdem liegt der Vorgang beim Gericht.

Anzeige

„Ich hatte Ende August ein Gespräch mit dem Elternrat der Einrichtung“, informiert der Geschäftsführer des DRK-Kreisverbandes, Hans-Henry Hiller. Dabei wurden mehrere Dinge angesprochen, unter anderem auch die derzeitige Handhabung der Teilzeitplätze und der Schlafmodus. Normalerweise gebe es zwei Varianten für die Teilzeitkita, einmal von 8.30 Uhr bis 14.30 Uhr und eine weitere von 6 bis 12 Uhr. Aufgrund der Corona-Situation sei nur noch die frühe Variante möglich, um den Kindern in den Schlafpausen mehr Platz zu bieten und notwendige Abstände einzuhalten. „Wir können im Einzelfall aber immer mit den Eltern nach einer Lösung suchen“, verspricht Hiller.

Weitere OZ+ Artikel

Personalmangel größtes Problem

Dem DRK wirft der Elternrat zahlreiche Fehler und Versäumnisse vor. Vieles beruhe auf dem Personalmangel. „Die Erzieherinnen sind motiviert und bemüht, aber permanent überlastet. Deshalb müssen sie die Kinder in einer erzwungenen zweistündigen Mittagsruhe regelrecht wegsperren. Abschlussfeste und größere Ausflüge können nicht stattfinden“, beanstandet der Elternrat. Für die Kita Abtshagen gebe es keine eigene Leitung. Die Leiterin ist für drei Kindertagesstätten – neben der in Abtshagen auch für die in Elmenhorst und Zarrendorf – zuständig und in Abtshagen so gut wie nie vor Ort. „Mit der stellvertretenden Leiterin und den Erzieherinnen sind wir Eltern sehr zufrieden, die stellvertretende Leitung aber darf nicht allein entscheiden“, heißt es in einem Schreiben des Elternrates.

Hiller räumt ein, dass der Personalmangel der Einrichtung schwer zu schaffen machte. Schwangerschaften, Dauerkrankheit und Verrentung habe das Personal dezimiert. Allerdings hätten die verbliebenen Erzieherinnen stets versucht, das abzufangen. Die Leitung liege historisch gesehen und aus Kostengründen für drei Kitas in einer Hand. Hiller: „Auch bei anderen Trägern liegen solche objektiven Zwänge vor“, ist er überzeugt.

Grundsätzlich sei aber zu jedem Zeitpunkt die Betreuung der Jungen und Mädchen abgesichert. Allerdings, so räumt er ein, sei das Konzept aufgrund des Personalmangels und wegen Corona nicht vollständig umgesetzt worden. Seiner Meinung nach hätten die Eltern dafür Verständnis gezeigt.

Jugendamt involviert

„Die Vorwürfe an uns sind heftig“, sagt Hans-Henry Hiller. Ein entsprechender Brief des Elternrates ging beim DRK und auch beim Jugendamt Vorpommern-Rügen ein. „Mit den Mitarbeitern in der Kreisverwaltung habe ich darüber bereits gesprochen“, erklärt der Geschäftsführer. Das Jugendamt selbst war kürzlich in der Kita, sagt er weiter und informiert, dass auch bei diesem Besuch Mängel festgestellt wurden. Einen Termin mit dem Jugendamt habe er deshalb am 23. September.

Geschäftsführer: Bemühen uns um gute Zusammenarbeit

Weiter beklagt der Elternrat: „Es werde nichts getan, um das Gebäude attraktiv und vor allem sicher zu machen. Die Gemeinde sei Eigentümerin, das DRK der Mieter. Wegen des ungeklärten Rechtsstreits mit dem Roten Kreuz passiere seit Langem nichts. „Ein Grund mehr, dass das Rote Kreuz endlich den Weg freimacht“, unterstrich der Elternrat.

„Wir versuchen, mit der Gemeinde abzusprechen, was getan werden kann“, entgegnet Hiller. Ein gutes Beispiel sei dabei die Baumpflege. Aber der Hausmeister sei nicht regelmäßig vor Ort, monieren die Eltern. So blieben notwendige Reparaturen lange liegen. Die Außenanlagen und Spielflächen seien ungepflegt, Spielgeräte defekt.

Eltern wollen das DRK nicht mehr

„Wir wollen das Rote Kreuz als Träger unserer Kita nicht mehr. Das Vertrauensverhältnis ist irreparabel zerstört. Für den Geschäftsführer kommt das nicht infrage. „Wir wünschen uns eine ordentliche Einigung mit den Eltern und der Gemeinde“, sagt er und ergänzt, dass er dafür auch auf der Elternversammlung am Dienstagabend vor Ort eintreten will. Hiller: „In die Einrichtung sind erhebliche Fördermittel investiert worden und nach der Förderrichtlinie soll die Trägerschaft deshalb auf Jahre beibehalten werden.“

Von Almut Jaekel