Elmenhorst

Mehr als 40 Jahre lang trocknete Monika Frick Tränen, putzte Nasen, schlichtete Streitigkeiten, spielte Verstecken und baute mit den Kindern Höhlen. Doch in der kommenden Woche endet eine Ära: Die Kita-Leiterin aus Elmenhorst zieht sich in den Ruhestand zurück und wird ab September von ihrer Nachfolgerin Karola Krause aus Velgast abgelöst.

Sie fackelt nicht lange

„Ich fackel nicht lange“, ist wohl einer der einprägsamsten Sätze, den die 63-Jährige in den vergangenen Jahrzehnten nutzte, wenn es um die Erziehung ging. So einprägsam, dass selbst die jüngsten Kinder ihn nachplappern: „ Moni fackelt nicht lange“, heißt es dann schelmisch aus dem Kindermund. „ Moni“ oder „Tante Moni“, so nennen ihre Schützlinge die Leiterin der DRK-Einrichtung „Purzelbaum“. Das war früher anders: „Damals war ich noch Frau Frick.“ Wann und warum sie eines Tages für die Kinder zu „ Moni“ wurde, weiß sie gar nicht mehr so genau. Vieles hat sich mit den Jahren geändert.

„Die Kinder sind heutzutage aufgeschlossener und auch kesser geworden“, sagt sie. Monika Frick kann das beurteilen, sie erzieht mittlerweile die Kinder von Eltern, die einst selbst ihren Kindergarten besuchten – die zweite Generation. Und die muss mehr als ihre Elterngeneration zur Bewegung animiert werden. Während die Kinder früher mit dem Rad oder Roller in die Kita gebracht wurden, werden die meisten heutzutage mit dem Auto gefahren. „Sind sind so sehr von den Medien und technischen Geräten geprägt, dass wir sehr darauf achten, dass sie sich bei uns richtig austoben. Man ist als Erzieher auch ein Stück weit Dompteur.“

Sie half, die Kita in Elmenhorst aufzubauen

Monika Frick ist ein wahres Urgestein in Elmenhorst. Sie wurde hier geboren, ist in der Gemeindevertretung aktiv und verließ ihre Heimat nur für ihre Lehre. An der Medizinischen Fachschule Stralsund ließ sie sich zur Erzieherin ausbilden. Kurze Zeit arbeitete sie in Greifswald, doch mit gerade einmal 22 Jahren wird sie stellvertretende Leiterin in der Kinderkrippe in Abtshagen. Die Elmenhorster Kita baute sie mit eigenen Händen auf. Im September 1982 strich sie zusammen mit ihren Kolleginnen die Wände, pflasterte den Hof und legte auch den Sandkasten an. Früher befand sich in dem Gebäude der heutigen Kita ein Internat. Als die Krippe im Mai 1983 eröffnete, übernahm Monika Frick die Leitung. Doch damit war der Aufstieg der Karriereleiter noch nicht beendet.

Strandkorb und Radtouren

1995 übernahm sie auch die Führung des Kindergartens und Hortes. „Seit 2006 wurde mir auch die Leitung für die Kita ,Rappelkiste’ in Zarrendorf und für die Kita „Kinderland“ in Abtshagen übertragen.“ Für mehr als einhundert Kinder und 20 Erzieher trägt sie die Verantwortung. Die Häuser seien nicht nur immer voll gewesen, sondern erfüllen auch einen Bildungsauftrag. Das hat sich in all den Jahren nicht verändert. „Die Kinder müssen bei uns auch Regeln lernen, schließlich müssen wir sie auf die Schule vorbereiten. Aber mein Anspruch war immer, dass sie gern zu uns kommen und Spaß haben.“

Wenn sie an den Abschied am 28. Juni denkt, tut sie das mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Einerseits werde es ihr fehlen, dass die Kinder sie so oft zum Lachen brachten. „Andererseits bin ich auch froh, die Verantwortung los zu sein. Man geht abends oft mit Sorgen ins Bett und wacht mit ihnen wieder auf.“ Sie freut sich auf ein bisschen mehr Ruhe. „Ich habe zum 60. Geburtstag einen Strandkorb geschenkt bekommen und ihn bis jetzt kaum genutzt.“ Das wird sich ab diesem Sommer ändern. Obwohl die Kita-Chefin ihrer Einrichtung noch nicht ganz den Rücken kehrt. Im Sommer wird sie das Team trotz Rente noch unterstützen. „Damit sie besser über die Urlaubszeit kommen.“ Erst dann wird sie nicht mehr lange fackeln und ihren Ruhestand im Strandkorb oder bei Radtouren genießen.

Carolin Riemer