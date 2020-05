Kita-Kinder in Abtshagen schmücken Maibaum vor der Kirche

Abtshagen

Die Kinder aus der Tagesstätte „ Kinderland“ in Abtshagen sorgten am Donnerstag für einen bunt geschmückten Maibaum vor der Kirche. Auch wenn es in diesem Jahr keinen traditionellen Tanz in den Mai geben wird und die Parole in Corona-Zeiten eher „mit Distanz in den Mai“ heißt, ist es Bürgermeister Frederic Beeskow wichtig, für etwas Normalität in dieser verrückten Zeit zu sorgen.

Er plädierte, so wie es am Freitag geschah, für die baldige Wiedereröffnung der Spielplätze: „Unsere Spielplätze sind grundsätzlich nie überfüllt und wichtig für Eltern und Kinder. Die Verantwortung sollte in den Händen der Gemeinden liegen. Wir können sicherstellen, dass beim Spielen an der frischen Luft keine Überfüllung und eine damit verbundene Ansteckungsgefahr besteht. Bei uns auf dem Dorf sollten andere Regeln gelten, als in den Großstädten.“

Anzeige

Die Drei- bis Sechsjährigen genossen das Schmücken des Maibaum aus dem Forstamt Poggendorf sichtlich. „Jetzt sieht er aus wie ein Geschenk - ich find den Baum sehr, sehr doll hübsch“, stellte Lea (Foto links) nach getaner Arbeit fest. Auch Finja und André waren zufrieden mit ihrem Maibaum und übten fleißig das Knoten und Schleifenbinden.

Weitere OZ+ Artikel

Lesen Sie mehr:

Von Carolin Riemer