Griebenow

Die Fassade grau, die Räume eher dunkel, im Winter zieht mitunter ein kalter Luftzug durch die Fenster: Ihrem Namen hat die Kita „Sonnenschein“ in Griebenow vom Gebäudezustand her bislang nicht gerade alle Ehre gemacht. Das soll sich ändern. Die Gemeinde Süderholz als Eigentümer der Immobilie lässt das Gebäude sanieren – energetisch, wie Süderholz’ Bauamtsleiterin Beate Freese informiert.

Bedeutet: Das Haus bekommt unter anderem ein neues Dach, neue Fenster, die Fassade wird gedämmt, Heizungsanlage und größtenteils Elektroinstallationen erneuert. Rund 400 000 Euro kostet dies. Nicht die gesamten Kosten hat die Gemeinde zu berappen. Eine Förderung aus dem Landes-Topf für integrierte ländliche Entwicklung (ILERL M-V) in Höhe von rund 299 000 Euro sowie Kofinanzierungsmittel vom Landesförderinstitut in Höhe von 48 400 Euro konnte die Gemeinde einwerben. Bleiben rund 52 600 Euro als Eigenanteil, den die Gemeinde trägt.

Mit Sack und Pack vorübergehend nach Poggendorf gezogen

Die Kindertagesstätte in Griebenow ist eine von insgesamt vier Kitas in der amtsfreien Gemeinde. Augenscheinlich macht die Einrichtung, deren Träger der Grimmener Verein „Familiensozialprojekt“ ist, bislang am wenigsten her.

Für die Sanierungsarbeiten sind die Lütten, rund 30 Mädchen und Jungen im Alter von drei Monaten bis zum Grundschulalter werden in der Einrichtung betreut, bereits vor einigen Wochen übergangsweise mit Sack und Pack in die Begegnungsstätte in Poggendorf. Und warten nun gespannt auf ihr „neues“ Haus voller Sonnenschein.

Schadstoffe vom Dach weichen neuer Dämmung

Die Kita "Sonnenschein" in Griebenow wird saniert. Gesamtkosten: rund 400 000 Euro. Quelle: Anja Krüger

Christan Ickert, Rüdiger Stark und Til Eichler sind dem Gebäude aufs Dach gestiegen. Die Mitarbeiter der Dachdeckerfirma Mann aus Grimmen arbeiten seit rund einer Woche dort. Rund 355 Quadratmeter Dachfläche gilt es, neu einzudecken. Bedeutet: Die alten Blechplatten, die zuvor das Innere des Vorwendebauwerks vor Regen geschützt haben, runter, altes Dämmmaterial entsorgen. Erst dann haben die Männer mit dem Neueindecken beginnen können. „Das Dach ist ein Grund, warum die Sanierung des Gebäudes finanziell so umfangreich ausfällt“, sagt die Bauamtsleiterin. Denn unter anderem das alte Dämmmaterial sei schadstoffbelastet und die Entsorgung koste.

Inzwischen sind Ickert, Stark und Eichler dabei, den Dachboden mit neuer Dämmung zu versehen. Ob sie etwas Außergewöhnliches auf dem Dach gefunden haben? „Nur alte Dämmung, Vogelnester und Hinterlassenschaften vom Marder“, sagt Rüdiger Stark, lacht und reicht den Kollegen eine weitere Rolle mit Dämmmaterial, das im kommenden Winter mehr Wärme im Haus halten soll. Künftig halten schließlich Klebe- und Schweißbahnen, aufgebracht auf Grobspanplatten das Dach dicht.

Für weniger Heizkosten sollen schließlich auch Fassadendämmung und eine neue Heizungsanlage sorgen. „Die Kesselanlage der Gasheizung ist in die Jahre gekommen, jetzt wird umgestellt auf neue Brennwerttechnik“, berichtet die Bauamtsleiterin.

Vom Gruppenraum direkt ins Freie

All das dürfte die Lütten weniger interessieren. Aber auch für sie wird es positive Veränderungen geben. Sie können künftig von den Gruppenräumen aus direkt ins Freie beziehungsweise lassen die Sonne in die Räume scheinen. „Alle vier Gruppenräume, der Sportraum also inbegriffen, bekommen Terrassentüren“, informiert Beate Freese. Alle anderen Fenster sowie die Eingangstür und auch Innentüren würden durch neue ersetzt werden.

Und nicht zuletzt soll auch die Fassade strahlen. „Auf eine Farbe haben wir uns noch nicht festgelegt. Auf alle Fälle soll sie einen hellen, freundlichen Anstrich bekommen – dem Namen der Kita entsprechend“, sagt Beate Freese.

Von Anja Krüger