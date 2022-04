Krummenhagen

Aufgeregt schnippeln Vorschulkinder der Kita „Abenteuerland“ aus Steinhagen am Freitagmorgen Gemüse und Obst. „Wir bekommen nachher gleich Gäste und da soll alles schön vorbereitet sein“, sagt die sechsjährige Lia-Marie.

Und diese Gäste wollten sich in den frisch sanierten Räumlichkeiten der Ökologischen Beschäftigungsinitiative Krummenhagen – kurz ÖBIK – aus einem ganz besonderen Grund umschauen. Am Freitag wurde nämlich die neue Kinderküche offiziell eingeweiht. Ein Projekt, auf das der Verein seit vielen Jahren hingearbeitet hat.

Neue Kinderküche begeistert die Knirpse

Zur Vorgeschichte: Ex-Bürgermeister Dietmar Eifler und Ex-Wirtschaftsminister Harry Glawe hatten bereits vor einigen Jahren 20.000 Euro über den Strategiefonds des Landes besorgt, um das Projekt „Kinderküche“ in Krummenhagen realisieren zu können. „Dieser Standort war uns immer wichtig. Jedoch gab es keinerlei Fördermöglichkeiten für dieses Projekt. Eben keinerlei bis auf den Strategiefonds“, erklärt Eifler. Er und Harry Glawe zählten am Freitagvormittag nun auch zu den Gästen, die sich das Ergebnis der monatelangen Umbauphase anschauen wollten.

CDU-Politiker Harry Glawe greift zur Pfanne. Für die Knirpse gab es eine deftige Boulette. Quelle: Raik Mielke

Doch nur gucken und dann an den gedeckten Tisch setzen – so einfach wollten es die Kinder den Gästen dann doch nicht machen. CDU-Politiker Glawe wurde von den Knirpsen gleich einmal an die Herdplatte gebeten. Denn nachdem die Jungen und Mädchen seit den frühen Morgenstunden für belegte Brote und jede Menge Fingerfood gesorgt hatten, sollte der Landtagsabgeordnete nun eine deftige Boulette braten. Dieser nahm die „Herausforderung“ an und bewies auch an der Bratpfanne ein gewisses Talent.

Weichen für die Zukunft gestellt

Für den Verein war dieser Vormittag ein ganz besonderer. Durch die Einweihung der Kinderküche sind die Weichen für die Zukunft gestellt. „Wir wollen künftig wieder vielen jungen Leuten – so beispielsweise Schulklassen – ein tolles Freizeitangebot ermöglichen. Gesunde Ernährung und somit auch die eigene Zubereitung von leckeren Gerichten soll hierbei eines der Angebote sein“, erklärt Sandra Boy, Managerin des Verein. Die Arbeit mit Kindern soll also die Zukunft des Vereins sein. Dabei gab es zu Gründungszeiten – als in den 1990er-Jahren – eine ganz andere Ausrichtung.

Ein Rückblick

Die Geschichte der ÖBIK in Krummenhagen reicht mehr als 30 Jahre zurück. Selbst Prince Charles schaute 1995 in dem kleinen Ort vorbei. Doch welche Rolle spielte die ÖBIK in den frühen 1990er-Jahren? Mit Unterstützung des Arbeitslosenverbandes gründete sich vor etwas mehr als 30 Jahren der Verein Ökologische Beschäftigungsinitiative Krummenhagen. Damals gab es in der Region eine hohe Arbeitslosigkeit und viele Leute waren auf der Suche nach einer sinnvollen Aufgabe. Die Idee des Vereins war, das ländliche Leben wiederzubeleben. Und dies durch Aspekte wie Selbstversorgung und Handwerk in den Dörfern. Zentrum des Projektes war von Beginn an der Ort Krummenhagen in der Gemeinde Steinhagen. Zu Spitzenzeiten waren hier 130 Leute in den verschiedensten Maßnahmen beschäftigt.

Spätestens im Jahre 200o – nach Abschaffung der Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen – musste der Verein sich aber neu orientieren. Darum versuchte der Verein ökologische Firmen aufzubauen, die dann eine Chance auf dem ersten Arbeitsmarkt hatten. Über Jahre hinweg geschah dies mit großem Erfolg. Bis heute gab es zehn Firmen, die sich aus dem Verein heraus ausgliederten.

Aber auch diese Zeiten sind längst vergangenen, denn die letzte Ausgliederung fand im Jahre 2006 statt. Die ab dem Jahre 2000 fehlenden ABM-Kräfte rissen ein großes Loch in das Vereinsleben. Sowohl aus wirtschaftlicher als auch personeller Sicht. Eine Umstrukturierung musste her. Es brauchte ehrenamtliches Engagement und neue Ideen. So konzentrierte man sich im Jahre 2013 auf ein neues Projekt. Es entstanden Unterkünfte mit 32 Betten. Hiermit wollte man vor allem Schulen ansprechen und als Anlaufpunkt für Seminare attraktiv sein.

Künftig wieder vermehrt Umweltbildung mit Kindern

Für den ÖBIK heißt das Motto also seit einigen Jahren: Zurück zu den Wurzeln. „Die Arbeit mit Kindern soll im Vordergrund stehen und dies vor allem im Bereich der Umweltbildung“, betont der Vereinsvorsitzende Egbert Zietz. Ein Projekt, das bis heute besteht und in das in Zukunft weiter intensiviert werden soll. Darum wurde im Dezember 2020 – mit Sandra Boy – auch eine neue Managerin eingestellt.

Die sechsjährige Lia-Marie serviert den Gästen das gesunde Frühstück. Quelle: Raik Mielke

„Ich bin aktuell bereits in Gesprächen mit vielen Schulen und Vereinen. Wir stellen unsere Angebote vor und wollen auf uns aufmerksam machen. Die ersten Rückmeldungen sind sehr positiv und wir haben für die kommende Saison bereits die ersten Reservierungen von Schulklassen, Kindergärten und anderen sozialen Einrichtungen“, erklärt Sandra Boy.

Von Raik Mielke