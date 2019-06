Rakow

Es muss nicht immer Bambule sein, Hauptsache ab und an ist im Dorf etwas los, meint Steffi Schwabe aus Rakow. Gemeinsam mit ihren beiden Enkeltöchtern und ihrem Mann verbringt sie, wie viele andere junge und ältere Gäste, einen vergnüglichen Sonnabendnachmittag auf der Wiese des Vereinshauses „Zum Torfstecher“ in ihrem Heimatort. Die Mitglieder des Vereins „Dau wat“ haben zum Kinderfest geladen.

Dosenwerfen, Gummistiefelweitwurf, Sackhüpfen, Eierlauf und Zielwerfen: Dass neben einer Hüpfburg die Klassiker in Sachen Kinderanimation heute noch bei den Steppkes sehr gut ankommen, zeigt der Nachmittag einmal mehr. Kaum auf der Festwiese angekommen, lassen sich die meisten kleinen Besucher ums Mitmachen nicht lange bitten. Allen voran die dreijährige Ida, die mit ihrem Papa und ihrem Opa da ist. Mit Begeisterung probiert sie sich an allen Stationen aus. An diesem Nachmittag zählt nicht das Ergebnis sondern allein die Teilnahme. Am Ende zeigt sie stolz ihre fünf Stempelbilder auf dem Handrücken – eins für jede Aktion – und darf sich dafür einen kleinen Preis aussuchen.

„Gummistiefelwerfen ist wirklich lustig und macht Spaß“, meint auch die fünfjährige Anni, eine von Schwabes Enkeltöchtern. Ihre dreijährige Schwester Emma schaut erstmal zu. „Ich möchte lieber reiten, da freue ich mich schon drauf“, sagt sie und schaut sehnsüchtig zu den Pferden rüber. Denise Schulz von der Isi-Ranch Leyerhof führt die Steppkes auf dem Rücken ihrer Isländer in großen Runden über die Nachbarwiese. Doch bevor auch Emma in den Genuss kommt, das Glück der Erde zu erleben, gibt es erstmal eine Abkühlung am Eiswagen.

Wer nicht auf die süße Leckerei steht, holt sich bei Heidi Gust ein Stück von den frisch gebackenen Kuchen oder eine Portion Pommes vom Imbisswagen der Familie Hoth aus Dönnie. „Es war ein gelungener, sportlich angehauchter und unterhaltsamer Nachmittag“, resümiert auch Jeannette Lübs vom Verein. „Es ist schön, dass unser Kinderfest so gut angenommen wurde“, freut sie sich.

Anja Krüger