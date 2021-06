Dieser Tage bekommen die letzten Zehntklässler des Sonderpädagogischen Förderzentrums in Bergen ihre Abschlusszeugnisse. Der Landrat hatte intensiv dafür geworben, der Schließung der Einrichtung zuzustimmen. Doch Vorpommern-Rügens Politiker kritisieren, dass es in Sachen Inklusion sehr viele Probleme gibt. Ihr Ansinnen: einen Denkzettel an die Landesregierung schicken.