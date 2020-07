Grimmen

Zahlreiche leichte Jacken, Kleider und Blusen hängen auf den Kleiderständern. Hosen, Pullover und T-Shirts stapeln sich in den Regalen. Die Kleiderkammer des Deutschen Roten Kreuzes ( DRK) in Grimmen ist prall gefüllt. Auch Schuhe, Heimtextilien, Taschen und Spielwaren gehören zum Sortiment.

Mehrere Wochen ist die Einrichtung in der Bergstraße geschlossen gewesen. Seit Montag hat sie nun wieder geöffnet und zeigt sich ab sofort immer montags und dienstags von 9 bis 13 Uhr nach einer Umgestaltung in neuem Gewand.

Jedes Teil kostet nur einen Euro

Sehr zur Freude der Kunden, wie unter anderem Khaled Safi und seine Frau Tetjana versichern. Das multikulturelle Paar – er stammt ursprünglich aus Afghanistan, sie aus der Ukraine – lebt seit 2015 in Grimmen und ist schon vor der Schließung regelmäßig gern zum Stöbern in der Kleiderkammer gewesen.

Am Montag nimmt sich das Paar Zeit, um sich in aller Ruhe auf den rund 40 Quadratmetern umzusehen. „Wir freuen uns sehr, dass hier wieder offen ist“, sagt Khaled Safi, während seine Frau ein Paar Stiefeletten für sich entdeckt hat. „Sind sehr gut“, lautet ihr Urteil nach der Anprobe und einem zusätzlichen prüfenden Blick. Die Entscheidung für die Stiefeletten fällt nicht schwer. Nicht zuletzt wegen des unschlagbaren Preises von einem Euro für das Paar.

Tetjana Safi findet auf Anhieb ein Paar Stiefeletten für sich. Preis: 1 Euro. Quelle: Anja Krüger

Jedes Teil würde lediglich einen Euro kosten, informiert Marlies Bastian. Die 63-jährige Grimmenerin ist seit Montag die gute Seele der Kleiderkammer. „Für Kleinteile, wie beispielsweise Söckchen, nehmen wir nur 50 Cent“, berichtet sie. Bereits eine Stunde nach der Öffnung um 9 Uhr hat sie zahlreiche Kleidungsstücke an die Frau und auch den Mann gebracht. „Es waren sogar schon Kunden aus Stralsund hier, die meinten, dass es in Stralsund keine Kleiderkammer geben würde“, erzählt die aufgeschlossene Frau. Nebenbei bestückt sie die Kleiderständer neu.

Kleiderspenden derzeit nicht möglich

„Das Lager ist voll“, berichtet Marlies Bastian. Deshalb seien auch die vier Kleidercontainer des DRK in Grimmen vorerst aus dem Stadtbild verschwunden. „Wann sie wieder aufgestellt werden, können wir noch nicht sagen“, informiert Katja Mann, die als Ehrenamtskoordinatorin im DRK-Kreisverband Nordvorpommern tätig ist. Vorerst würden auch keine Spenden bei der Kleiderkammer entgegengenommen werden können. „Weil wir einfach keine Möglichkeit haben, diese zu lagern“, begründet Katja Mann.

Denn nicht alle Spenden würden in der Kleiderkammer angeboten werden. „Zunächst wird sortiert. Was nicht mehr verwendet werden kann, wird an eine Verwertungsgesellschaft verkauft, die die Rohstoffe weiterverarbeitet. Mit dem Erlös könne das DRK die Jugendarbeit, den Suchdienst, die Kleiderkammern selbst oder auch die ehrenamtlichen Bereitschaften unterstützen, wie zur Anschaffung von Ausrüstung, die im Katastrophenschutz benötigt werden würden.

798 Container in MV In ganz Mecklenburg-Vorpommern gibt es 39 Kleiderkammern des Deutschen Roten Kreuzes ( DRK). Einige von ihnen haben nach der Corona-Zwangspause nun wieder geöffnet, andere bleiben weiterhin zu. Nach Angaben des DRK entscheide jeder Kreisverband selbst, ob die Ausgaben wieder öffnen. 798 Altkleidercontainer sind im Land aufgestellt. Diese werden regelmäßig geleert. 2019 wurden insgesamt 460 411 Kleidungsstücke in den Kleiderkammern an Bedürftige weitergegeben. Das ist ein leichter Anstieg im Vergleich zu den Vorjahren. Kleiderspenden werden in den Kleiderkammern an Bedürftige weitergegeben oder an Verwertungsunternehmen verkauft. Diese exportieren noch tragbare Kleidung unter anderem ins Ausland oder verarbeiten nicht mehr tragbare Kleidung zu Dämmstoffen oder Putzlappen.

Kaum Interesse an günstiger Kinderkleidung

In der Kleiderkammer findet nur einen Platz, was ohne Beschädigungen – nahezu tadellos – ist. Und das wissen die Kunden zu schätzen. Nicht nur Khaled Safi und seine Frau Tetjana freuen sich deshalb nach ihrem Besuch über gleich mehrere neue Teile in ihrem Kleiderschrank beziehungsweise Schuhregal. „Bislang war es heute Kleidung für Erwachsene und ein wenig Spielzeug, was gekauft wurde“, erzählt Marlies Bastian.

Nachfrage nach Baby- und Kinderkleidung habe es noch nicht gegeben. Dabei lohnt es sich für Eltern durchaus, sich in der Kleiderkammer umzuschauen. Denn akribisch nach Größen sortiert finden sich unzählige Hosen, Shirts, Röcke, Pullover und so weiter in den Regalen – Kleidung sowohl für Babys bis hin zu Jugendlichen.

Hosen, Kleider & Co. für geringes Entgelt

Die Kleiderkammer des DRK ist nicht die einzige Einrichtung in Grimmen, in der ausrangierte, aber gut erhaltene Kleidung für ein geringes Entgelt erstanden werden kann. So bietet beispielsweise auch die Kleiderkammer „Glücksklee“ in den Räumen der Arbeiterwohlfahrt in der Straße der Solidarität allerhand Modisches (Öffnungszeiten: Dienstag und Donnerstag von 9 bis 12 und 13 bis 14.30 Uhr, Mittwoch von 9 bis 12 Uhr). Ebenso wie das SOS-Familienzentrum in der Otto-Krahmann-Straße im Second-Hand-Shop, der immer montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr geöffnet hat.

Von Anja Krüger