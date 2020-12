Klein Lehmhagen: Diese Frau näht Kleidung für Frühchen und Sternenkinder

Grimmen

Reißverschlüsse einnähen oder Hosen kürzen sind Tätigkeiten, die nicht jeder gern macht. Für Sandra Sauer ist es fast tägliche Arbeit. Sie erlernte nach dem Besuch der Polytechnischen Oberschule „ Friedrich-Wilhelm Wander“ beim Dienstleistungskombinat in Grimmen zu DDR-Zeiten den Beruf der Herrenmaßschneiderin.

Kleidung für Frühchen und Sternenkinder

Einige Jahre arbeitete die Mutter einer Tochter in der Stickerei-und Änderungsschneiderei in Stralsund. 2011 wagte sie den Schritt in die Selbstständigkeit. Nähen und Kürzen gehören zur täglichen Arbeit in ihrer Werkstatt in der Südpromenade. Aber Sandra Sauer, die mit der Familie in Klein Lehmhagen wohnt, schneidert auch Kinderbekleidung. „Inzwischen sind wir eine Gruppe von fast 50 Frauen, die sich ,Fleißige Pommernbienen’ nennen und Kleidung für Frühchen und Sternenkinder anfertigt“, erzählt Sandra Sauer, die sich auch liebend gern mit ihrer kleinen Enkelin und Hündin Abby beschäftigt.

Von Walter Scholz