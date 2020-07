Klein Lehmhagen

Unmittelbar vor den Toren der Stadt Grimmen liegt Klein Lehmhagen. Was bis heute die wenigsten Leute wissen: Im Jahre 1935 gab es große Pläne für die Ortschaft. Wie der geschichtsinteressierte Leyerhofer Wolfgang Marder aus alten Unterlagen herausfand, wollten die Nationalsozialisten dort einen Flugplatz errichten.

„Aus den Unterlagen geht hervor, dass die Pläne bereits sehr konkret waren. Zur damaligen Zeit gab es im Raum Grimmen keinen Flugplatz. Die Nationalsozialisten und auch Grimmens damaliger Bürgermeister Gustav Krakow wollten dies unbedingt ändern“, erklärt Wolfgang Marder, der sich in den vergangenen Jahren intensiv mit diesem zeitlichen Abschnitt der Grimmener Heimatgeschichte beschäftigt hat.

Luftkreiskommando besichtigte 1935 das Areal

Aus einem Gutachten des Luftkreiskommandos ist ersichtlich, dass der damalige Deutsche Luftverband (DLV) das Gelände vor den Toren der Stadt Grimmen bereits genau unter die Lupe genommen hatte. Der DLV übernahm von 1933 bis 1937 die Aufgaben der paramilitärischen Ausbildung. Dies passierte zunächst in der Zeit von 1933 bis 1935 im Verborgenen und nach der Erlangung der Wehrhoheit im Rahmen der militärischen Luftgaureserve.

Aus dem DLV, der als Verein agierte, entstand am 17. April 1937 durch einen Führererlass das Nationalsozialistische Fliegerkorps (NSFK), welches dann eine paramilitärische nationalsozialistische Organisation war.

Hervorragende Bedingungen wurden dem Standort attestiert

Das Luftkreiskommando stufte den Standort in Klein Lehmhagen, der sich damals auf einer Fläche von 50 Hektar erstreckte, als „hervorragend geeignet“ ein. Auf einer Fläche von 700 mal 700 Meter sollte unter anderem eine Start- und Landebahn entstehen. Wichtigstes Kriterium hierbei: Die Gutachter stellten fest, dass der Untergrund des Geländes auch bei stärkerem Regen relativ trocken bleibt.

Als weitere wichtige Faktoren wurden die unmittelbare Anbindung an das Eisenbahn-Netz, das Vorhandensein von Straßen sowie ein abgrenzender, schützender Wald genannt.

„Pläne sahen vor, in Klein Lehmhagen 700 Soldaten zu stationieren und hierfür natürlich auch die nötigen Unterkünfte zu errichten“, erklärt Wolfgang Marder.

Seit den frühen 1990er Jahren beschäftigt sich Wolfgang Marder aus Leyerhof intensiv mit der Grimmener Heimatgeschichte. Einmal im Jahr bringt er sogar einen historischen Kalender in limitierter Stückzahl raus. Quelle: Raik Mielke

Bürgermeister erhoffte sich wirtschaftlichen Aufschwung

Die Stadt Grimmen erhoffte sich durch diese Vielzahl an neuen Menschen in der Region einen enormen Aufschwung der heimischen Wirtschaft. „Der damalige Bürgermeister von Grimmen, Gustav Krakow, betonte in seinem 1935 verfassten Schreiben den enormen Stellenwert dieses Übungsplatzes“, sagt Wolfgang Marder.

In dem verfassten Brief spricht er davon, dass bereits der Bau des Flugplatzes positive Auswirkungen auf die Arbeitslosenzahlen in den Wintermonaten haben würde.

Das bäuerliche Leben in Klein Lehmhagen sollte hierbei nicht komplett von dem Vorhaben abgegrenzt werden. „Die praktizierte Schafhaltung sollte weiterhin möglich sein. Hierfür wurden bereits Ausgleichsflächen benannt“, erklärt Wolfgang Marder.

Da die Nationalsozialisten damals aber nach reiflicher Prüfung zu dem Entschluss kamen, dass zu dieser Zeit keine Notwendigkeit für einen Flugplatz bestand, erinnern heute nur noch zwei Dokumente an das große Vorhaben aus dem Jahre 1935.

Von Raik Mielke