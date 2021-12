Klein Lehmhagen bei Grimmen: So lebt es sich im Dorf und doch in Stadtnähe

Klein Lehmhagen

„Es ist so schön hier in Klein Lehmhagen. Und besonders toll ist, dass es im Dorf so viele Tiere gibt. Wir können uns hier so richtig austoben. Und das Osterfeuer bei unserem Nachbarn Atze ist immer schön“, schwärmen die Kinder Bennet, Laila und Robin von ihrem Dorf. Bei der Stippvisite der OSTSEE-ZEITUNGs-Reporterin freuten sie sich über den frisch gefallenen Schnee und tobten ausgelassen mit Familienhund „Chaya“.

Klein Lehmhagen ist ein Ortsteil von Grimmen mit rund einhundertzwanzig Einwohnern. Familie Zamzow lebt seit 2015 im Dorf und fühlt sich sehr wohl. „Alle sind nett und freundlich“, versichert Familienvater Martin Zamzow, der in Grimmen arbeitet. Die Kinder haben im Ort Freunde gefunden, sind gerne im nahegelegenen Wald oder spielen an der Kronhorster Trebel. Alle haben sich dem Handballsport verschrieben und sind aktiv im Kirchenkreis.

Einwohnerin schwärt von Kindheit im Dorf

Sandra Sauer schwärmt von ihrer schönen Kindheit in Klein Lehmhagen. Sie ist im Ort geblieben, hat mit ihrem Mann das Elternhaus 1991 umgebaut. Dass es früher einmal der Stallteil war, ist nicht mehr zu erkennen. Eine der beiden Töchter hat gleich daneben ein neues Haus gebaut. Die Familie mit vier Generationen fühlt sich wohl und unterstützt sich gegenseitig.

Zur Galerie Rund 120 Menschen wohnen in Klein Lehmhagen – einem Ortsteil der Stadt Grimmen.

„Auch wenn wir früher erst die Arbeit erledigen mussten und danach spielen durften – es war trotzdem schön. Oft halfen die Freunde mit, damit wir schneller gemeinsam spielen konnten“, erzählt Sandra Sauer, die den Beruf der Herrenmaßschneiderin gelernt hat. Trotz der Auflösung der einstigen Arbeitsstelle in Wendezeiten und ihrer Umschulung in der Gastronomie, ist sie dennoch in den erlernten Beruf zurückgekehrt und betreibt ihre eigene Schneiderwerkstatt in Grimmen.

Leben in Stadtnähe

Zu Grimmen haben alle Einwohner einen engen Bezug. Damals wie heute besuchen die meisten Kinder die Grundschule „Friedrich Wilhelm Wander“. „Wir Kinder haben oft und gerne Völkerball auf der Straße gespielt“, erinnert sich die 50-Jährige. Heute kaum mehr vorstellbar. Klein Lehmhagen ist ein Durchfahrtsdorf in Richtung Stoltenhagen. Sandra Sauer selbst und auch ihre beiden Töchter waren dort im Kindergarten. Sie fuhren allerdings mit dem Bus dorthin. Heute herrscht reger Autoverkehr auf der asphaltierten Dorfstraße.

Von Grimmen aus kommend fährt man in Klein Lehmhagen direkt auf das Gutshaus zu. Es entstand in seiner heutigen Form gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Während der damaligen Umbauarbeiten erhielt der eingeschossige Ursprungsbau einen zweigeschossigen Anbau, der noch einen weiteren Vorbau erhielt. Das Gut Klein Lehmhagen war eine preußische Domäne, Pächter war ab etwa 1910 der Oberamtmann Alwin Müller, der die Geschäfte vom Amtsrat Krooss übernahm. Nach 1945 war das Gutshaus bewohnt. 1975 gab es im Haus sieben Wohnungen und einen Kulturraum. Heute wird es Gutshaus privat genutzt.

Gutshaus als Mittelpunkt

An die Zeit, als das Gutshaus noch zum kulturellen Mittelpunkt des kleinen Dorfes gehörte, kann sich Ulrich Alwardt gut erinnern. Dort wurden viele Feste gefeiert und es wurde oft zum Tanz gespielt. Und das mit echter Kapelle. „Da hat sich so manches Paar kennengelernt. Wir auch. Und nun sind wir schon 62 Jahre verheiratet“, erzählt Alwardt und lächelt seine Frau Gisela bei den Erinnerungen an die Zeit von damals an. Sie stammt aus Glashagen.

Früher gehörten sieben Häuser zum Gutsdorf. Eines davon hat die Mutter gelost, denn der Vater war in der Gefangenschaft. „Ich schlafe noch heute in dem Zimmer, in dem ich geboren bin“, berichtet der 87-Jährige. Die Mutter von Ulrich Alwardt hat beim letzten Gutsherren gearbeitet. Nach den politischen Veränderungen übernahmen die Eltern eine Landwirtschaft und traten später der LPG bei. Verschiedene Tätigkeiten in der Landwirtschaft prägten das Berufsleben von Ehepaar Alwardt. Heute genießen sie aktiv das Leben in Zweisamkeit. „Wir sind heute die Alten im Dorf und machen jeden Tag unsere Runde“, erzählt Gisela Alwardt. Dadurch kennen sie alle Leute im Ort und plauschen auch gerne mal mit den Nachbarn. Heute stehen mehr neue als alte Häuser in Klein Lehmhagen.

Familie in der Nähe

Ehepaar Alwardt ist Familienleben wichtig. Fotoalben sind schöne Erinnerungen an Ehejubiläen. „Ich habe auch immer die Torten selber gemacht. Aber das überlasse ich jetzt den Töchtern“, erzählt Gisela Alwardt. Beide schwärmen von den Seniorentreffen in Stoltenhagen. Wegen Corona ist das schon lange eingestellt. Gut für das Ehepaar, dass eine Tochter die andere Haushälfte bewohnt und die andere Tochter nicht weit entfernt in Hohenwarth lebt.

Von Roswitha Pendzinsky