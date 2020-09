Kleine Feldbahn schnaufte bis 1991 durch Grimmen

Grimmen

Sie war kleiner als der „Rasende Roland“, aber hatte durchaus auch ihre Besonderheiten: Bis 1988 tuckerte noch eine Feldbahn durch Grimmen. Kleine Loks mit großen Aufgaben. Ihre Geschichte recherchierte Eisenbahn-Liebhaber und Hobbyhistoriker Sven Thurow in den vergangenen Jahrzehnten.

Ein Versuch, die kleine Bahn auch nach der politischen Wende wieder im Stadtbild zu etablieren, misslang dem Grimmener jedoch vor einigen Jahren.

Besondere Spurbreite

Als Andreas Leitner die Grimmener Ziegelei im Jahre 1865 gründete und damals so den größten Industriebetrieb der Stadt schuf, transportierten Feldbahnen Lehm und Ton aus den Gruben in der Nähe von Klein Lehmhagen in die Grimmener Ziegelei. Das Material wurde für die Herstellung der Ziegel benötigt, die in der Vergangenheit an Städte auf dem gesamten europäischen Kontinent verkauft wurden.

Die Besonderheit der tüchtigen Feldbahnen: Während sie sonst eine Spurbreite von 600 Millimetern aufweisen, fuhren die Loks in Grimmen auf 700 Millimeter breiten Gleisen. Zu Höchstzeiten waren drei von ihnen im Einsatz. Unermüdlich schafften sie das Material zur Ziegelei, transportierten den Ausschuss und die Produktionsreste auf eine Halde hinter der Ziegelei und brachten die fertigen Ziegel zur großen Eisenbahn auf den Industriebahnhof Schützenplatz. Noch heute seien dort einige Überreste zu sehen, sagt Thurow – die beiden Laderampen und ein paar wenige Gleise beispielsweise.

Zwei Diesel- und eine Dampflok im Einsatz

Mehrmals täglich überquerten die Loks und die Kipploren auch die Stralsunder Straße. Schranken gab es nicht und so stoppte ein Mitarbeiter mithilfe einer rot-weißen Fahne den Verkehr auf der Straße. In den 50er Jahren waren es zwei Diesel- und eine Dampflok, die Ton und Lehm beförderten. Die Dieselloks wurden im „VEB Lokomotivbau Karl-Marx-Babelsberg“ gebaut. „Eine im Jahr 1956, die andere ein Jahr später“, weiß Sven Thurow, der selbst viele Jahre lang Feldbahnen durch Mecklenburg-Vorpommern lenkte. Die beiden Dieselloks besaßen 30 Pferdestärken.

Zwei Diesel- und eine Dampflok schnauften sich ab den 50er Jahren durch Grimmen. Quelle: WERNER HORMANN

Unbeliebter war bei den Mitarbeitern hingegen die tschechische Lok, die 1965 im „CKD Prag“ gebaut wurde und 40 PS besaß. Ständig habe es Probleme mit dem Getriebe gegeben und Ersatzteile gab es auch nicht“, sagt Thurow, dessen Großmutter noch selbst in der Ziegelei arbeitete. Sie ging einer harten Tätigkeit nach und fuhr nicht nur die Loks selbst, sondern fertigte auch im Werk die begehrten Ziegelsteine.

Ein Baufehler: doch die Lok konnte helfen

In den 50er Jahren leistete sich die Ziegelei etwa 60 neue Kipploren, die im „VEB Lowa Werdau“ in Sachsen hergestellt wurden. Doch dann war Schluss mit modernen Anschaffungen. Die Loks und Loren arbeiteten jahrzehntelang auf dem kleinen Grimmener Schienennetz. „So lange, bis sie Anfang der 1990er Jahre vollkommen abgewirtschaftet waren“, sagt Thurow, der die Lok – ohne funktionierende Bremse – noch selbst auf den kaputten Gleisen fuhr.

Während der Feldbahnbetrieb bereits 1988 eingestellt wurde und Ton und Lehm seitdem von Lkw transportiert wurden, kam eine der Loks noch auf dem Betriebsgelände zum Einsatz. Bei ihrem Bau hatten die Verantwortlichen nämlich nicht bedacht, dass die Transporter nicht durch die Toreinfahrt der Ziegelei passten, die auf die zierlichen Loks angepasst wurden. Und so transportierte die kleine Diesellok das Material noch bis 1991 auf dem Betriebsgelände.

Loks existieren noch heute

Die drei Loks existieren noch – allerdings sind sie weit gereist. Zwei von ihnen befinden sich bei privaten Sammlern im Westen Deutschlands. Die unermüdliche letzte Bahn ist in einem Feldbahn-Museum in der Nähe Dresdens ausgestellt. Auch ein kleiner Teil der Schienen und eine Weiche sind heute noch im Betrieb. „Auf einer Strecke zwischen Schwichtenberg und Uhlenhorst wurden sie verbaut“, sagt Thurow.

Sein Wunsch ist, dass die kleine Grimmener Feldbahn noch heute im Tierpark ihre Runden ziehen würde und Touristen und Kindern Freude bringen könnte, doch leider scheiterte das Vorhaben an der Finanzierung.

