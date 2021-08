Kleiner Hund in Grimmen totgebissen: Wird der Angreifer eingeschläfert? 

Grimmen

Nachdem ein kleiner Hund am Dienstag, 17. August, von einem großen Artgenossen vor dem Grimmener Kulturhaus totgebissen worden war, ist das Ordnungsamt der Stadtverwaltung für die weitere Verfahrensweise zuständig. Darüber hatte Polizeirevierleiter Dietmar Grotzky informiert. Eine Entscheidung darüber, was mit dem großen, braunen Hund geschehen wird, soll am 23. August getroffen werden, heißt es aus der Stadtverwaltung.

Der große Hund war angeleint und mit seinem Besitzer, einem Rollstuhlfahrer, am Netto-Markt unterwegs. Er riss sich plötzlich los, rannte über den Parkplatz und die Straße vor das Kulturhaus, wo eine 87-jährige Frau mit ihrem kleinen Hund, ging. Er griff den kleinen Hund an, dieser wurde auf der Stelle totgebissen.

Viele OZ-Leser beschäftigt der Vorfall mitten in Grimmen. „Traurig. Albtraum eines jeden Hundebesitzers. Das Problem sitzt am Ende der Leine! Der Besitzer trägt die Schuld und nicht der Hund!“, schreibt beispielsweise Kristin Nitsirk auf der OZ-Facebook-Seite.

Nur Sachbeschädigung kann geahndet werden

„Ich bin todtraurig. Allein der Gedanke, wenn das unserem „Kalle“ passieren würde.... Gestern war es ein kleiner unschuldiger Hund. Morgen kann es aber auch schon ein Kind sein. So etwas ist mehr als nur eine „Sachbeschädigung“. Hier ist auch die Justiz gefordert“, sagt der Grimmener Andreas Zander.

Rein rechtlich handelt es sich jedoch tatsächlich „nur“ um eine Sachbeschädigung nach deutschem Recht. Strafbar ist danach diese Sachbeschädigung nur bei vorsätzlicher Verübung im Sinne von Art. 12 Abs. 2 StGB (Verübung der Tat mit Wissen und Willen). Straffrei ist sie hingegen unter anderem, wenn sie fahrlässig begangen wird.

Hund könnte entzogen werden – oder eingeschläfert

Aber das Ordnungsamt kann nun ermitteln, ob der Halter gegen die Hundehaltersatzung vorstoßen hat. In einem solchen Fall gibt es Möglichkeiten, ihm das Tier zu entziehen oder sogar einzuschläfern.

So ähnlich fordert es Olaf Dreger, ebenfalls bei Facebook: „Das Ordnungsamt hätte ihm gestern (Dienstag, 17. August, Anm.d.Red.) noch diesen Hund abnehmen sollen, aber er läuft ja heute noch mit ihm rum was für mich nicht nachvollziehbar und unverantwortlich ist.“

Susanne Dürkopp hat vor allem Mitgefühl mit der älteren Dame, der Besitzerin des kleinen, getöteten Hundes. „Es war ein Horror, so was mit anzusehen. Alle haben versucht, was sie konnten. Mein Beileid gilt der älteren Dame. Den Verlust muss man erst mal verarbeiten. Einen jahrelangen Wegbegleiter auf so eine schreckliche Art zu verlieren ist einfach schrecklich“, schreibt sie.

Von Almut Jaekel