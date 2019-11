Abtshagen

Glück im Unglück hatte eine 21-jährige Pkw-Fahrerin aus der Gemeinde Wittenhagen. Als sie am Mittwochmorgen auf der Landesstraße 222 zwischen Abtshagen und Franzburg mit ihrem VW Polo unterwegs war, lief ein Hirsch vor ihren Wagen.

Es kam zur Kollision. Die Pkw-Fahrerin selbst blieb unverletzt. Am Polo entstand ein Schaden von circa 6000 Euro – Totalschaden, nach Einschätzung der Polizei. Der Hirsch verendete.

Wie die Polizei informiert, hat sich der Unfall gegen 8 Uhr ereignet. Gerade jetzt im Herbst häufen sich die Wildunfälle in den Morgen- und Abendstunden. Ist in Straßennähe oder sogar auf der Fahrbahn Wild erkennbar, wird dazu geraten, das Licht abzublenden und die Hupe zu betätigen. Keinesfalls sollte dem Tier ausgewichen werden. Denn die Kollision mit anderen Fahrzeugen, Verkehrsteilnehmern oder Bäumen ist oft folgenschwerer als der Zusammenstoß mit dem querenden Tier. Stattdessen sollte so stark wie möglich abgebremst und das Lenkrad festgehalten werden.

Von Anja Krüger