Klemmbrett-Betrüger in Vorpommern-Rügen unterwegs

Stralsund

Im Landkreis Vorpommern-Rügen sind dubiose Spendensammler unterwegs. Allein am 17. Juni wurden der Polizei insgesamt zehn Sachverhalte gemeldet, bei denen unter einem Vorwand Spenden für einen nicht existierenden gemeinnützigen Verein gesammelt wurden beziehungsweise werden sollten. Bei den Agierenden handelte es sich laut Zeugenbeschreibungen meist um Personen mit südländischem Aussehen. Die Täter agieren nach Angaben der Polizei häufig nicht allein.

Täter in weißem VW Passat

Auf der Insel Rügen waren die Betrüger gegen 13 Uhr vor einem Supermarkt in der Selliner Friedrich-von-Hagenow-Straße sowie gegen 14 Uhr auf dem Parkplatz des Naturerbezentrums in Prora aktiv. Auch in Lauterbach im Bereich des Hafens sollen gegen 13.45 Uhr Personen gesehen worden sein, die um Geld bettelten. In Sellin sollen die Tatverdächtigen sich mit einem weißen PKW VW Passat mit einem rumänischen Kennzeichen vom Tatort entfernt haben. In einigen Fällen haben sie Geld bekommen.

Passanten in Ribnitz angesprochen

Gegen 11 Uhr sollen zwei Personen vor einem Supermarkt in der Ernst-Thälmann-Straße in Wustrow ebenfalls um Spenden geworben haben. Gegen 19 Uhr wurde eine Mutter mit ihrer Tochter vor einem Drogeriegeschäft in der Boddenstraße in Ribnitz angesprochen und ebenfalls um eine Spende für behinderte und taubstumme Kinder gebeten. Nachdem die Frau zehn Euro übergab, bat sie um eine Spendenbescheinigung. Da sie die nicht bekam, kündigte sie an, die Polizei zu verständigen, woraufhin sich die beiden Täter mit einem schwarzen VW Fox entfernten.

Am Nachmittag in Brandshagen aktiv

Auch in Barth vor einer Bäckerei und vor einem Supermarkt in der Langen Straße versuchten Personen mit Hilfe eines Klemmbretts und einer Spendenliste Geld von Passanten zu erlangen. In der Wüstenfelder Straße in Brandshagen vor dem Supermarkt sollen die Täter gegen 16 Uhr ebenfalls aktiv gewesen sein. Auch hier haben sich die Tatverdächtigen vor dem Eintreffen der Polizei entfernt.

Kurz zuvor, etwa gegen 15.20 Uhr, meldete eine Frau, dass in Grimmen in der Friedrichstraße ein Mann Passanten anspricht und versucht, Spenden zu sammeln.Dort traf die Polizei auf einen 21-jährigen Rumänen, der in Gelsenkirchen wohnt. Da der 21-Jährige keine Berechtigung für das Sammeln der Spenden nachweisen konnte, erhielt er einen Platzverweis.

Polizei ermittelt

Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt wegen des Verdachtes des Betruges und sucht weitere Zeugen und Geschädigte. Wer Opfer der Klemmbrett-Betrüger geworden ist, sollte sich bei der Polizei melden und Strafanzeige erstatten. Zudem bittet die Polizei mögliche Zeugen, die Angaben zu den Tätern sowie zu Fluchtfahrzeugen machen können, sich zu melden.

Die Polizei warnt zudem vor der Möglichkeit, dass solche dubiosen Spendensammler mit Klemmbrettern ihren Opfern weiteres Geld stehlen.

