Dipl.-med. Lutz Ruppert ist zurzeit noch aufmerksamer als sonst. Der ärztliche Direktor des DRK-Krankenhauses Grimmen in Bartmannshagen betrachtet zusammen mit seinen Kollegen die aktuell steigenden Infektionszahlen rund um Grimmen ganz genau.

Entscheidungen müssen aufgrund der Beobachtungen getroffen werden. Und diese Entscheidungen bereiten dem Mediziner Sorgen wenn er beispielsweise sagt: „Wir werden wohl nicht um einen zweiten Besucher-Stopp herumkommen. Die Infektionszahlen um uns herum explodieren.“

Risiko muss gering gehalten werden

Der ärztliche Direktor blickt besorgt auf die steigenden Corona-Zahlen im Landkreis Vorpommern-Greifswald und auch in Demmin, das zum Landkreis Mecklenburgische Seenplatte gehört. Bereits im Frühjahr, mit Ausbruch der Pandemie, entschieden sich die Mediziner aus Bartmannshagen, einen Besucher-Stopp zu verhängen, denn: „Wir müssen das Risiko unserer Patienten so gering wie möglich halten.“ Damals waren sie mit dieser Entscheidung eine der ersten Kliniken in der Region. Vorsicht sei immerhin besser als Nachsicht.

Mediziner gehen behutsam vor

Am Dienstag, während des Gesprächs mit den ärztlichen Direktor, ist noch keine endgültige Entscheidung gefallen – nur eine Tendenz ist spürbar. „Wenn die Zahlen stagnieren, oder wieder sinken, werden wir keinen rigorosen Besucher-Stopp verhängen“, sagt Ruppert. Der Mediziner geht aus gutem Grund so behutsam mit dem brisanten Thema um. Er wisse genau, dass gerade kranke Menschen Zuspruch von ihren Bezugspersonen brauchen. Deswegen macht er sich die Entscheidung auch nicht leicht, sondern wägt genau ab.

Dr. Lutz Ruppert macht sich die Entscheidung nicht leicht. Quelle: Anja Krüger

Neue Hygienestrategie

Bereits seit Freitag führte die Klinik in Bartmannshagen eine neue Hygienestrategie ein. Ausnahmslos alle Patienten, die stationär in der Klinik aufgenommen werden, müssen sich einem Corona-Test unterziehen. Der sogenannte PCR-Test klärt, ob eine Corona-Erkrankung vorliegt und ob das Ärzte-Team und andere Patienten einen besonderen Schutz benötigen.

Bei Patienten, die eine schnelle Operation benötigen, klärt ein Schnelltest eine mögliche Corona-Infektion. Der Schnelltest liefert innerhalb einer halbe Stunde Antwort auf diese Frage. Ein PCR-Test sei zwar sicherer, beziehungsweise liefere ein sicheres Ergebnis, benötige allerdings auch 24 bis 48 Stunden Zeit bis zum Ergebnis. Zu lange, wenn ein Patient sich in einer Lage befindet, in der eine Operation schnell durchgeführt werden muss.

Strengere Kontrollen

Außerdem werden die Maskenpflicht und die Einhaltung der Abstandsregeln deutlich schärfer kontrolliert. Ausnahmslos jeder, der die Klink betritt, muss einen Mund-Nasenschutz tragen. Aktuell finden geplante Operationen bis auf weiteres noch statt. „Aber es kann schon morgen die Entscheidung getroffen werden, dass diese geplanten und verschiebbaren OPs erst einmal abgesagt werden. Das ist eine Tagesentscheidung. Wir müssen auf das Geschehen reagieren.“

Nach wie vor gelte: Vermeiden Sie Kontakte zu Menschen, die nicht in der eigenen Häuslichkeit leben. Achten Sie auf genügend Abstand zu anderen Menschen und befolgen Sie die Hygienetipps, wie regelmäßiges Händewaschen, Hände aus dem Gesicht fernzuhalten, in die Armbeuge zu niesen und zu husten.

