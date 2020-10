Koch-Schule Grimmen: Bauantrag für Erweiterung eingereicht

Grimmen

Es geht voran in Sachen Erweiterungsbau der Regionalen Schule Robert Koch. Vor einer Woche stellte die Stadt den Bauantrag beim Landkreis. Bis Ende des Jahres soll dieser genehmigt werden. Bereits 2011 starteten die Planungen für den Anbau. Vier Jahre später wurden die Fördermittel beantragt, die nun bis Sommer 2023 verbaut werden müssen. Im kommenden Jahr sollen die Bagger anrollen.

Acht Millionen fließen in das Projekt – deutlich mehr als ursprünglich veranschlagt. „Die Mehrkosten entstanden durch den über die vergangenen neun Jahre gestiegenen Baupreisindex“, erklärt Heike Hübner.

Problem mit dem Sportunterricht

Die Stadträtin verrät auch, dass nicht nur am Erweiterungsbau, sondern auch am Bestandsgebäude getüftelt wird. „Es wird untersucht, wie man es technisch auf den neuesten Stand bringen kann.“ Das Gutachten wird etwa ein halbes Jahr in Anspruch nehmen. Das Bestandsgebäude ist fast 40 Jahre alt, wurde 1981 fertiggestellt.

Ein weiteres Problem ist der Sportunterricht an der Koch-Schule, die rund 500 Schülern hat. Derzeit sind alle 7. Klassen und aufwärts in der Sporthalle am Gymnasium untergebracht. „Wir wissen aber, dass die Schüler künftig dort nicht mehr unterrichtet werden können. Deshalb müssen wir uns Gedanken machen, wo wir sie ‚besporten‘ können“, sagt Hübner.

Wenig Hoffnungen auf einen modernen Hallen-Neubau

In den Gedankenspielen sind die Sporthalle Südwest, aber auch eine komplett neue Arena eine Option. „Der Bedarf dafür wäre da, wenn die Halle am Gymnasium als Alternative wegfällt“, meint Hübner. Die Stadt prüfe bereits mögliche Standorte. Naheliegend wäre die unmittelbare Nähe der Koch-Schule oder das Gelände des Sportforums.

Allerdings ist so ein Projekt teuer. „Ohne 90-prozentige Förderung ist das für Grimmen nicht stemmbar“, bremst Hübner die Hoffnungen auf einen modernen Bau. Daher scheint es realistischer, dass „man die Verhandlungen mit dem Gymnasium intensiviert. Schließlich sind wir in der Pflicht, den Schüler Sport anzubieten“, betont Hübner.

