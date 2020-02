Kochtopf schmort auf Herd: Nachbarin verhindert Brand in Brandshagen

Brandshagen

Eine Frau aus Brandshagen verhinderte am Mittwoch Schlimmeres. Als sie gegen 14.15 Uhr die Rauchwarnmelder in der Nachbarwohnung schrillen hörte, alarmierte sie nicht nur die Feuerwehr. Geistesgegenwärtig schaltete sie auch den Strom für den Aufgang in dem Mehrfamilienhaus aus.

Wie sich herausstellte, was dies genau das Richtige. Denn wie die Polizei mitteilte, war die 46-jährige Mieterin der Nachbarwohnung aus dem Haus gegangen und hatte zuvor vergessen, den Herd auszuschalten, auf dem ein Kochtopf stand. Durch das Abstellen des Stroms verhinderte die Nachbarin, dass der bereits schmorende Topf bis zum Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr in einen Brand ausartete.

Ein Schaden, außer jener am Kochtopf, entstand so nicht. „Dank des beherzten Eingreifens der Nachbarin“, wie Dietmar Grotzky, Leiter des Grimmener Polizeireviers sagt. akr

Von Anja Krüger