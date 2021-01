Kollision auf A 20/Anschlussstelle Greifswald: Verursacher flüchtet

Süderholz

Zwei Pkw sind am Dienstagnachmittag an der Anschlussstelle Greifswald auf der Autobahn 20 in der Gemeinde Süderholz ( Landkreis Vorpommern-Rügen) kollidiert. Der Verursacher ergriff die Flucht.

Ausweichmanöver führt zur Kollision

Der Polizei wurde gegen 16.20 Uhr zunächst ein Unfall mit zwei beteiligten Pkw gemeldet. Vor Ort stellte sich dann aber heraus, dass ein drittes Fahrzeug den Verkehrsunfall verursacht hatte, und der Fahrzeugführer geflüchtet ist. Der Fahrer des unbekannten Fahrzeugs fuhr von der Bundesstraße 109 kommend auf die A 20 auf ohne auf den durchgängigen Verkehr zu achten, teilt die Polizei mit. Ein 58-Jähriger aus Wismar, der die rechte Fahrspur auf der Autobahn mit einem VW Touran befuhr, wollte dem auffahrenden Pkw ausweichen. Neben ihm fuhr auf der linken Fahrspur eine 39-Jährige aus Stralsund mit einem Skoda Octavia. Um eine Kollision mit dem VW zu vermeiden, versuchte die Stralsunderin ebenfalls nach links auszuweichen und streifte die Schutzplanke. Im Anschluss stieß sie mit dem VW Touran zusammen. Der Verursacher, der Fahrer eines dunklen Pkw, verließ die Unfallstelle unerkannt.

Anzeige

Linke Spur fast eineinhalb Stunden gesperrt

Die Insassen der am Unfall beteiligten Fahrzeuge blieben unverletzt. Den entstandenen Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 20 000 Euro. Die Pkw wurden durch ein Abschleppunternehmen geboren, Mitarbeiter der Autobahnmeister reinigten die Autobahn von Trümmerteilen. Die linke Spur der A 20 wurde bis 17.45 Uhr gesperrt und der Verkehr rechts an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Lesen Sie auch Polizeibilanz 2020: Trickbetrüger ergaunern rund 1,1 Millionen Euro

Von OZ