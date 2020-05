Kolumne: Heute mal so richtig schlemmen

Grimmen

Sicher kennen Sie alle Leute in Ihrem Umfeld, die ganz genau auf ihre Ernährung achten. Manchmal hat man das Gefühl, dass beinahe täglich ein neues Diät-Modell auf den Markt kommt. Vom Intervall-Fasten, der Eiweiß-Diät oder dem sogenannten Cheat-Day hat wohl jeder schon mal gehört. Doch nicht nur für alle Feinschmecker und Leckermäulchen der Region ist heute genau der richtige Tag. Ein Blick in den Kalender der kuriosen Feiertage verrät, dass heute der „Iss-was-du-willst-Tag“ ist. Passt doch perfekt zum Start in die neue Arbeitswoche. Einfach mal zum Mittag einen leckeren und kalorienreichen Burger, anschließend ein großes Eis mit sehr viel Schlagsahne und am Abend wird dann vielleicht noch der Grill angeschmissen. So kann man sich die neue Woche doch gleich am Montag so richtig schmecken lassen – oder? Man muss nicht immer verzichten. Nehmen Sie den heutigen Tag einfach zum Anlass und probieren Sie all die Köstlichkeiten, die Ihnen so gut schmecken und von denen Sie normalerweise die Finger lassen.

Von Raik Mielke