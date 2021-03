Grimmen

Ein Jahr Corona – so einen Jahresrückblick gab es noch nie. Und auch mein ganz persönlicher Blick auf die zurückliegenden zwölf Monate ist besonders. Bei mir sind es sogar 14 Corona-Tage mehr, weil ich vor dem Deutschland-Lockdown zwei Wochen lang nach einem Familienurlaub im Mittelmeer in Quarantäne verbrachte.

Im Gegensatz zu vielen anderen durfte ich während der gesamten Zeit arbeiten. Aber auch ich hatte mir die letzten 380 Tage anders vorgestellt. Doch statt auf Reisen zu gehen, kann ich jetzt super Nudeln selber machen und Brot backen – egal ob mit Hefe oder Sauerteig. Mein Garten und mein Hund danken es mir, dass wir immer vor Ort waren. Wir haben gekocht und Schach gespielt, im Winter waren wir Rodeln und Ski laufen – natürlich hierzulande.

Meine jüngste Enkeltochter ist auch und trotz Lockdown auf die Welt gekommen und lernt gerade krabbeln, meine ältere Enkeltochter vermisst zwar so einiges, freut sich jetzt aber auf den Tierparkbesuch am Wochenende. Und zu meinen jüngsten Hobbys, auf die ich ohne Corona-Lockdown nie gekommen wäre, gehört Hula Hoop. Und so zählt nicht nur Schlemmen, sondern auch Sport zu meinen persönlichen Pandemie-Auswirkungen.

Von Almut Jaekel