Grimmen

Bei uns in der Familie ist kürzlich ein mysteriöses Fax eingetrudelt. Von einem vermeintlichen Anwalt. Leider erhalten immer häufiger Leute, deren Telefax-Nummern im Internet oder Telefonbuch stehen, meistens Senioren, solche Nachrichten.

In dem Fax heißt es, ein weit entfernter Verwandte sei im Ausland verstorben, ohne dass jemand aus dem näheren Umfeld sein Vermögen von bis zu zehn Millionen US-Dollar annehmen und erben wolle. Dies habe den Anwalt nun zu dem Empfänger geführt. Der Empfänger solle sich schnell telefonisch melden. Dann werde der Betrag zu 90 Prozent unter der Kanzlei und dem Empfänger des Faxes aufgeteilt und die restlichen zehn Prozent würden an Wohltätigkeitsorganisationen gespendet werden. Es wird beteuert, dies sei absolut sicher und kein Fake.

Abgesehen davon, dass dies höchst unwahrscheinlich ist und so ein Schreiben nicht per Fax eintreffen würde, befinden sich viele Rechtschreibfehler und eine kuriose Internet-Adresse auf dem Fax. Die Internet-Adresse ist mit einem „@“ versehen, was sehr eigenartig ist.

Bitte fallen Sie nicht auf solche Aufforderungen herein, nehmen Sie keinen Kontakt auf und besuchen Sie keine der angegebenen Websites!

Von Julian Block