Kolumne aus Grimmen: Botschaften im Schnee

Greifswald

Schnee soweit das Auge reicht. Gefroren glitzernd in der Sonne oder matt leuchtend in der Dunkelheit. Da bleibt das Auge schnell auf einen Blickfang gerichtet. Passend zur Jahreszeit hat ein Verliebter die unberührte, weiße Fläche als seine persönliche Leinwand für eine Botschaft genutzt. Diese Liebeserklärung weckte nicht nur die Aufmerksamkeit des Adressaten. Auch Spaziergänger und Unbeteiligte guckten sich die individuelle Grußkarte genauer an. Eine schöne Überraschung und tolle Idee. Eigentlich so einfach und doch speziell. Der Öffentlichkeit sollte diese Liebe kein Geheimnis bleiben. Damit erzielt die frohe Kunde fast die gleiche Wirkung, als würde die verliebte Person auf dem Markt aus voller Kehle schreien. Nur anonymer und stiller. So, wie der Winter im Norden.

Von Christin Assmann