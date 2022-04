Kolumne aus Grimmen: Brieftauben sind jetzt Kulturerbe

Grimmen

Brieftauben sind eine Taubenrasse, die sich durch ihre besondere Orientierung, ihr ausgeprägtes Heimfindevermögen und ihre Fähigkeit in kürzester Zeit weite Strecken zurückzulegen, auszeichnet. Auch in Grimmen und den umliegenden Gemeinden gibt es noch viele Freunde dieser ganz besonderen Taubenart. Ausgelebt wird das Hobby in der hiesigen „Brieftaubenreisevereinigung Grimmen“.

Brieftauben nun Kulturerbe

Am vergangenen Freitag nun war der Ehrentag der Brieftaube und an diesem gab es eine tolle Nachricht für alle passionierten Taubenzüchter. Das Brieftaubenwesen ist fortan „Immaterielles Kulturerbe“ auf Bundesebene. Damit wird eine lange Tradition gewürdigt. Die Deutsche UNESCO-Kommission und die Kultusministerkonferenz haben dem Verband in einem gemeinsamen Schreiben mitgeteilt, dass die „Weitergabe von Wissen und Können im Brieftaubenwesen“ in das Bundesweite Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes aufgenommen wurde. Und um die Weitergabe von Wissen geht es auch den Grimmener Taubenzüchtern. So konnte am Ehrentag ein neues und sehr junges Mitglied aufgenommen werden. In diesem Sinne: Ein Hoch auf die Brieftauben!

Von Raik Mielke