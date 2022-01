Kolumne aus Grimmen: Darauf können Sie sich 2022 freuen

Grimmen

Wir wünschen Ihnen ein gesundes, neues und vor allem erfolgreiches Jahr. Der größte Wunsch wird auch 2022 ein baldiges Ende der Pandemie sein. Hoffentlich können wir in diesem Jahr endlich wieder mehr zur Normalität zurückkehren. Mehr Geselligkeit erleben, stimmungsvolle Volksfeste feiern und die schönsten Orte dieser Welt bereisen.

2022 wartet mit großen internationalen Sportevents

In den kommenden zwölf Monate erwarten uns international, aber auch regional zahlreiche Highlights. Die Sportfans werden sich bestimmt auf die Olympischen Winterspiele in Peking und die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar freuen. Alle Liebhaber von Kinofilmen erwarten sicher die Premieren von „Avatar 2“ oder „The Batman“. Aber auch in Grimmen sind für das Jahr 2022 zahlreiche Höhepunkte geplant. Die Sanierung des Heimattierparks soll beginnen, beim Erweiterungsbau der Regionalschule soll es ein gutes Stück vorangehen und in Hohenwieden werden neue Wohneinheiten eingeweiht. Die Liste der Highlights in Grimmen und den umliegenden Gemeinden ist noch deutlich länger. Genießen Sie die Zeit und starten Sie mit viel Elan in zwölf, hoffentlich unvergessliche, Monate.

Von Raik Mielke, raik.mielke@ostsee-zeitung.de