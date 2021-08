Kolumne aus Grimmen: Das müssen Sie beim Fahrradtransport beachten

Grimmen

Fahrradfahren wird immer beliebter. Und wer von den immer gleichen Strecken vor der Haustür und um den Kirchturm genug hat, packt auch schon mal gern die Drahtesel auf den Fahrradträger am Auto und los geht es, andere Rad- und Waldwege in unserem schönen Land zu erobern.

Ihr Newsletter für Grimmen und Umgebung Alle News und Tipps rund um Grimmen und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Da man das nicht jede Woche macht, reicht vielen ein Fahrradträger pro Großfamilie oder auch in der Nachbarschaft. Der wird dann eben verborgt. Doch, was manche nicht wissen: Das Nummernschild an diesem Teil muss mit dem des Autos übereinstimmen. Also für jeden Pkw, an dem es angebracht werden soll, muss auch das Nummernschild am Fahrradträger gewechselt werden.

Darauf machte jetzt Grimmens Polizeirevierleiter Dietmar Grotzky aufmerksam. Denn seine Kollegen mussten am Wochenende zwei Strafanzeigen wegen einer solchen falschen Kennzeichnung aufnehmen. „Und auch selbst gemalte Kennzeichen sind ungültig“, betont er. Auch wenn manche von ihnen mit bunten Blümchen hübsch verziert sind.

Von Almut Jaekel