Kolumne aus Grimmen: Die Schwalben sind da!

Grimmen

„Die Schwalben sind da!“ Das verkündete am Mittwoch die Grimmener Heike Winzek. In jedem Jahr freue sie sich, wenn die Frühlingsboten wieder in der Nähe ihres Hauses am Grimmener Zweendamm einfliegen. „Aber in diesem Jahr besonders“, sagt sie.

Vögel suchten sich neue Lieblingsplätze

Seit Dienstagvormittag sitzen die kleinen Vögel unter anderem auf ihrem Carport. Seit dem vorigen Jahr gebe es am Zweendamm keine Freileitungen mehr, sodass auch dort das vertraute Bild mit Schwalben auf den Leitungen verschwunden sei. „Aber sie haben sich einfach neue Möglichkeiten und Lieblingsplätze gesucht“, sagt die Grimmenerin. Nicht nur am Carport, sondern beispielsweise auch auf dem Fahnenmast, wo ihr Mann regelmäßig die Hansa-Fahne hisse.

Bei ihr überwiege übrigens die Freude eindeutig über den Ärgern mit dem Vogeldreck. Heike Winzek: „Ja klar, den hinterlassen die Schwalben auch. Aber bei uns gibt es eine Decke und ein Brett unter den Vogel-Sitzplätzen und so bleiben Autos & Co. sauber.“

Von Almut Jaekel