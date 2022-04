Kolumne aus Grimmen: Eierdiebe unterwegs

Willerswalde

Da staunte ein Geflügelhalter im kleinen beschaulichen Dörfchen Willerswalde bei Grimmen nicht schlecht – und noch mehr wird er sich wohl geärgert haben: Statt wie sonst üblich etwa 30 Eier lagen am Morgen nur noch zehn in den Nestern. Waren die Hennen in den Streik getreten oder von der kalten Witterung verschreckt? Oder hatte sich der Osterhase bedient, weil er anderswo Engpässe vermutete?

Dass weder das eine noch das andere der Fall ist, merkte der Geflügelzüchter spätestens, als er nach der Zuchtente sah. Die war zwar noch da, aber all ihre 18 Eier, die sie derzeit gerade gebrütet hatte, sind verschwunden. Statt Osterhase oder Hühnerstreik scheint da ein ganz übler Bursche – oder auch ein Eierdieb weiblichen Geschlechts – am Werk gewesen zu sein, der oder die sich einfach im fremden Stall bediente. Und so ist jetzt leider der Blick auf das normalerweise so beschauliche Willerswalde von einer großen dunkle Wolke getrübt – verursacht vom Eierdieb.

Von Almut Jaekel