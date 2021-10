Kolumne aus Grimmen: Ein Dank an die tierliebe Gemeinschaft

Grimmen

Wenn ein geliebtes Tier – egal ob Hund, Katze oder Wellensittich plötzlich verschwindet, sind die Besitzer sehr traurig, oft hilflos und vor allem aufgeregt. Denn schließlich gehören die Vierbeiner oder gefiederten Freunde zur Familie und werden vermisst. Und vor allem ist die Angst groß und allgegenwärtig, dass ihnen etwas passiert sein könnte. Imaginäre Bilder vom angefahrenen Bello oder der kranken Mieze bestimmen die Gedanken.

Groß ist die Freude dann natürlich, wenn das Haustier glücklich wiedergefunden ist. Und das ist oft vor allem möglich, weil in Grimmen und der Umgebung, so viele Menschen sich in Herrchen oder Frauchen hineinversetzen können und ihre Hilfe anbieten. In sozialen Medien werden Suchmeldungen geteilt und Hinweise gegeben, die meist zum Wiederfinden der vermissten Tiere führen. Auch ich selbst durfte schon einmal mithilfe dieser super Unterstützung meine Hündin wieder zu Hause begrüßen, nach dem sie in einer Schrecksekunde als Teenager davongerannt war. Vielen lieben Dank allen tierlieben Lesern!

Von Almut Jaekel