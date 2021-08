Kolumne aus Grimmen: Ein Dankeschön an die Pfleger

Grimmen

Von ihrem wunderschönen Ausflug nach Stahlbrode berichten betagte Senioren der Tagespflege des Deutschen Roten Kreuzes in Grimmen . In einem sehr berührenden Brief. Ihn zu schreiben, scheint nicht leicht gefallen zu sein. Umso mehr wert ist der Dank

an die Schwestern der Tagespflege und deren Leiterin: „Gabi, Anke und Susi haben dafür gesorgt, dass es geklappt hat. Wir alle waren so aufgeregt und konnten kaum schlafen“, heißt es in dem Brief, der erst jetzt die Lokalredaktion erreichte.

Mit fünf Autos waren die Senioren und ihre Pfleger unterwegs. „Die Schwestern hatten alles in Griff. Wir gingen gleich ans Wasser“, geht der Bericht weiter. In Stahlbrode beobachteten die Senioren unter anderem die Fähre nach Rügen. „Das hatten alle nur im Fernsehen gesehen“, schreiben sie dazu. Nach dem gemeinsamen Essen in der Stahlbroder Gaststätte machten sich alle auf den Rückweg. „Schöner hätte es nicht sein können, vielen lieben Dank, liebe Pfleger, heißt es abschließend. Diesen Dank für einen unvergesslichen Tag geben wir natürlich gern weiter.

Von Almut Jaekel