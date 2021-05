Kolumne aus Grimmen: Ein nützlicher Helfer 

Grimmen

Heute ist nicht nur der Tag der Biene, sondern auch der Tag des Notizbuchs. Ein nützliches Hilfsmittel – welches nicht nur für Journalisten und Reporter unverzichtbar ist. Schon Oma und Opa wussten, schreib es dir hinter die Löffel – damit du es ja nicht wieder vergisst. Und tatsächlich lohnt es sich wichtige Sachen schriftlich in einem kleinen Merkheft zu fixieren. Ich kann mir beispielsweise nur sehr schlecht Geburtstage und Namen merken. Ein kleines Notizbuch hilft hierbei enorm. Inzwischen nutzen viele aber kein klassisches Buch mehr, sondern eine digitale Version auf ihrem Handy. Der Vorteil hierbei, man wird sogar an Termine erinnert und kann sehr schnell gewisse Notizen wiederfinden. Meine Kollegin beispielsweise hebt alle ihre Notizbücher auf. So hat sie eine kleine Chronik über sämtliche spannenden Termin der vergangenen Jahre. In einer ruhigen Minuten wird dann in den nützlichen Heftchen geblättert und bei einigen Stichwörtern kommen sofort wieder Erinnerungen an vergangene Momente hoch.

Von Raik Mielkeraik.mielke@ostsee-zeitung.de