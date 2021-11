Kolumne aus Grimmen: Eine schwarze Woche 

Grimmen

Es ist „Black-Week“, zu deutsch schwarze Woche. Klingt erst einmal nach keinem Grund für große Feiern – sondern eher für eine düstere Zeit. Doch die „Black-Week“ ist inzwischen traditionell die Woche der großen Schnäppchen – der Auftakt des Weihnachtsgeschäfts. Insbesondere bei den Online-Shoppingportalen werden einem in dieser Woche die Rabatte nur so um die Ohren gehauen. Gleichzeitig ist dies aber auch ein Schlag ins Gesicht der verbliebenen Händler in ihren kleinen Geschäften. Sie warten in der Grimmener Innenstadt derzeit vergebens auf einen Kunden-Ansturm. Zu belastend ist für viele die aktuelle Situation. Wo wir wieder bei dem Thema „schwarze Woche“ sind. Gastronomen fliegen Buchungsabsagen im Minutentakt via Telefon ins Haus und auch die Händler auf dem Weihnachtsmarkt müssen aufgrund der geltenden Regeln mit deutlich weniger Umsatz rechnen. In diesem Sinne machen Sie das beste aus der „Black-Week“ und denken Sie in diesen Zeiten – insbesondere beim Weihnachtseinkauf – auch an die Inhaber der kleinen Läden unserer Stadt.

Von Raik Mielke, raik.mielke@ostsee-zeitung.de