Grimmen

Dagmar Jolitz ist behindert und deshalb auf Hilfsmittel angewiesen, wenn sie in der Stadt unterwegs ist. Vom Stadtteil Südwest macht sich die Grimmenerin oft mit ihrem Rollator oder einem extra umgebauten Fahrrad in die Innenstadt auf. „Aber hier in der Altstadt sind die Bürgersteige einfach zu eng“, bedauert sie.

Auch seien die Platten auf den Gehwegen nicht immer optimal verlegt. Sie sei schon mal auf die Knie gefallen, weil sie mit dem Rollator hängen blieb, erzählt sie. In der Bahnhofstraße am Friedhof zum Beispiel sei der Fußweg zwar eigentlich breit, aber da die Autos dicht am Gehweg parken, könne sie mit ihrer Technik nicht am Rand unterwegs sein, um die Fahrzeuge nicht zu beschädigen. Dinge, die einem mit zwei gesunden Füßen nicht gleich auffallen, finde ich.

Deshalb wünscht sich Dagmar Jolitz, dass die Wege in der Innenstadt unter die Lupe genommen werden – von der Stadt und dem Seniorenbeirat, wie es bereits im Stadtteil Südwest und bei Grimmens Radwegen geschehen ist. Dabei ist ihr natürlich klar, dass nicht überall gleich umgebaut werden könne. Manchmal würden aber schon kleine Veränderungen reichen.

Von Almut Jaekel