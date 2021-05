Kolumne aus Grimmen: Hauptsache der Rasen ist grün

Grimmen

Der perfekte Rasen – für viele Hobbygärtner und Grundstücksbesitzer ist dies ein Dauerthema. Die optimale Schnitthöhe, kein störendes Unkraut und ein gleichmäßiger Grünton – so sieht die Theorie aus.

Doch der Weg dorthin bringt so manchen Gärtner nicht selten zur Verzweiflung. Butterblumen, Vogelmiere und Trockenheit im Sommer lassen das satte Grün schnell verblassen. Und gerade in diesen Tagen und Wochen kann man dem grünen Teppich beinahe beim Wachsen zuschauen.

Heißt also: mähen, mulchen, düngen und dies in sehr regelmäßigen Abständen. Oder man lässt den Rasen ganz einfach Rasen sein und vertritt das Motto: Hauptsache er ist grün! Und wenn man ihn dann zumindest recht kurz hält, sieht die ganze Sache doch gar nicht so schlimm aus.

In diesem Sinne machen Sie sich, liebe Leserinnen und Leser, keine zu großen Stress. Und an alle Besitzer eines „englischen Rasen“ richte ich hier meinen größten Respekt. Denn ich kann mir sehr gut vorstellen, wie viel Arbeit dahintersteckt.

Von Raik Mielke