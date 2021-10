Kolumne aus Grimmen: Herbstfurche – ja oder nein?

Grimmen

Graben Sie den heimischen Garten im Herbst noch um? Also ich bin bei dieser Tradition geblieben. So kann der Boden schön durchfrieren und im Frühjahr lässt sich das Erdreich wunderbar aufgrubbern und der Gartenspaß kann aufs Neue beginnen. Doch Sie wissen ja, das Rad dreht sich immer weiter und so raten Experten inzwischen, den Boden über die Wintermonate einfach liegen zu lassen. Denn durch das Umschichten kann – nach Meinung vieler Forscher – der Mikrokosmos des Gartenbodens durcheinandergeraten und über Jahre, durch den Anbau gewachsene Strukturen, zerstört werden. Sie meinen, dass nur schwere Lehmböden diesen Arbeitseinsatz im Herbst benötigen. Wie auch immer: Ich glaube diesbezüglich hat jeder Laubenpieper und Hobbygärtner seine eigene Herangehensweise. Fakt ist aber: Derzeit tummeln sich wieder viele Naturliebhaber in ihren Parzellen oder heimischen Vorgärten. Es gilt den Wohlfühlort winterfest zu machen, letzte Baum- oder Heckenschnittarbeiten zu erledigen oder einfach auch die Zeit inmitten der Natur zu genießen. Wir wünschen Ihnen in dieser Woche viel Spaß dabei.

Von Raik Mielke, raik.mielke@ostsee-zeitung.de