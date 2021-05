Kolumne aus Grimmen: Heut’ ist wieder Vollmond, ...

Grimmen

„Heut ist wieder Vollmond, komm schau ihn dir an. Weil mich so ein Vollmond verliebt machen kann...“ Erinnern Sie sich? Monika Hauff & Klaus Dieter Henkler sangen sich mit diesem Liebeslied 1972 in die Herzen der Zuhörer. Damals freute ich mich gerade auf meine Einschulung. Lange hielt die Freude jedoch nicht an, schon bald waren mir die Ferien lieber.

Dass sich heute die Mädchen und Jungen, auch älteren Jahrgangs, wieder auf die Schule freuen können, finde ich schon außergewöhnlich. Diese (Corona)-Zeit mit ihren Einschränkungen ist ja auch außergewöhnlich. Genau das, was man nicht haben darf, ist eben begehrt. Aber, wie es aussieht, dürfen wir ja in den nächsten Tagen und Wochen immer mehr. Freuen wir uns darauf.

In den Vollmond schauen, dürften Sie natürlich theoretisch schon heute. Doch der erscheint in seiner vollen Pracht schon gegen 13.13 Uhr am Himmel. Deshalb ist es vielleicht ganz gut, dass unser Leser und Hobby-Fotograf Edgar Ackermann den Mond schon mal am Pfingstmontagabend abgelichtet hat und ihn uns so scheinbar ganz nah präsentiert.

Von Almut jaekel