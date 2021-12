Kolumne aus Grimmen: Lächeln statt schimpfen

Grimmen

Sie haben meinen größten Respekt. Ich meine all jene, die bei diesem Schietwetter, bei Wind und Wetter auf den vielen Baustellen in und um Grimmen arbeiten. Von früh bis spät – egal, ob es nieselt, stürmt, in Strömen regnet wie gestern oder sogar nasskalte Schneematschflocken zur Erde wehen.

So lange es irgendwie geht, und der Frost noch nicht zuschlägt, bauen und werkeln sie, um die Arbeiten zügig voranzutreiben. Sie bauen Straßen in Grimmen oder Wittenhagen, verlegen Rohre und Leitungen am nördlichen Ortsausgang der Stadt und pflastern, bohren tief oder horizontal. Und vor allem: Sie trotzen den Wetterunbilden, die allerdings für Anfang Dezember ganz normal sind.

Deshalb denke ich: Wir sollten nicht gleich schimpfen, wenn wir mal an einer Baustellenampel stehen oder einen kleinen Umweg fahren müssen, sondern vielleicht auch mal freundlich lächeln und grüßen, damit die Bauarbeiter wissen, dass wir durchaus schätzen, was sie dort vor Ort leisten.

Von Almut Jaekel