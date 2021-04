Kolumne aus Grimmen: Nachwuchs in der OZ-Redaktion

Eigentlich arbeitet Julian Block – wie einige andere Grimmener Gymnasiasten auch, in diesem Schuljahr im Wahlpflichuntericht in der OZ-Jugendredaktion mit. Nur Präsenzunterricht gibt es durch Corona wenig. Deshalb will der 15-Jährige nun in seiner Freizeit für die OZ schreiben. Wie Sie ihm dabei helfen können, lesen Sie hier.