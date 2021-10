Kolumne aus Grimmen: Nur noch 64 Tage bis zum Heiligen Abend

Grimmen

Heute in 64 Tagen brutzelt die Ente bereits für den Weihnachtsschmaus am ersten Festtag im Ofen, der Tannenbaum sorgt für eine angenehme Atmosphäre im Wohnzimmer und unter der beliebten Nordmanntanne versuchen die Knirpse den Weihnachtsmann mit einem auswendig gelernten Gedicht oder Lied zu überzeugen.

Nur noch 64 Tage? Da könnte man ja schon mal in aller Ruhe auf Geschenkesuche für die Liebsten gehen – oder? Einfach mal früh dran sein, um mit Beginn der Adventszeit dann alles erledigt zu haben und einfach die Vorweihnachtszeit genießen zu können. Dann hoffentlich mit einem Glühwein und frittierten Mutzen in der Hand auf dem Grimmener Weihnachtsmarkt.

Das wäre doch was! Aber die Realität sieht zumindest bei mir in der Regel oft anders aus. Heißt konkret: Der Geschenkekauf beginnt mal wieder kurz vor knapp. Ein Problem? Nein! Es macht einfach viel mehr Spaß, wenn in einem die Weihnachtsstimmung entfacht ist und man dann auf die Geschenkesuche geht. In diesem Sinne geraten Sie, liebe Leserinnen und Leser, nicht in Stress. Es sind noch 64 Tage!

Von Raik Mielke