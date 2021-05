Kolumne aus Grimmen: Schreck in der Morgenstunde

Grimmen

Was steht denn heute alles auf dem Plan? Zuerst telefonieren? Oder die Mails checken? In Gedanken an meine Arbeit fuhr ich gestern in die Grimmener Innenstadt durch das Greifswalder Tor. Und genau an dieser engen Stelle kam mir ein blendend weißer Pkw entgegen. In der Einbahnstraße! Der Schreck saß tief, ich musste kurz durchatmen, nachdem ich abrupt gebremst hatte. Das Paradoxe: Der Fahrer des anderen Autos sah mich genauso erschrocken an. Er war inzwischen ein wenig an den Straßenrand gefahren und guckte, als ob er die Welt nicht verstünde. Ein wenig schien er auch zu schimpfen.

Erst wollte ich das ebenfalls tun, aber dann dachte ich: Wahrscheinlich hat er gar nicht gemerkt, dass er verkehrswidrig unterwegs war. Und hören kann er mich sowieso nicht, also lohnt sich das Aufregen nicht.

Beim Weiterfahren sah ich dann im Rückspiegel, zwei weitere Autos hinter mir ebenfalls in die Stadt einfahren – der weiße Pkw stand immer noch am Straßenrand. Spätestens dann wird dem Fahrer wohl ein Licht aufgegangen sein.

Von Almut Jaekel