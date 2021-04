Grimmen

Vor einem Jahr gab es kein Klopapier. Die Regale in den Discountern und Supermärkten waren leer gekauft. Niemand konnte sich erklären, warum zu Beginn der Pandemie gerade das Toilettenpapier so begehrt war. Aber es wurde gehamstert.

Klopapier gibt es inzwischen in Hülle und Fülle. Aber, wer kann und hat, scheint sich in die Gartenarbeit zu stürzen. Nur, dass das Wetter in diesem Jahr nicht so mitspielt wie in den Vorjahren. Es ist eher typisch norddeutsch-aprilmäßig.

Und dennoch ignorieren viele andauernde Nachtfröste und Kälteperioden und sind eifrig beim Pflanzen, säen und Werkeln. In einer Internet-Gartenfreunde-Gruppe, in der auch ich Mitglied bin, wird derzeit täglich mehrfach gefragt, was man denn jetzt mit den erfrorenen Pflänzchen, Trieben und Blüten machen solle.

Und am Freitag beobachtete ich, wie ein erfahrener Gärtner in einem Fachgeschäft Pflanzkartoffeln suchte. „Die sind schon lange alle, keine mehr vorrätig, alles ausverkauft bis auf eine besondere Hörnchen-Sorte, die sich aber nur als Pellkartoffeln eignet“, erfuhr der Mann. Extrem viele Pflanzkartoffeln hätte das Geschäft in diesem Jahr zeitig verkauft, hieß es weiter. Die ihm unbekannten Hörnchen nahm der Gärtner übrigens nicht.

Von Almut Jaekel