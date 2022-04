Kolumne aus Grimmen: Senioren sicher ans Netz

Grimmen

Ich wollte nur schnell das super Reinigungsmittel online kaufen. Jetzt ist das Geld weg, die Ware habe ich nie bekommen, dafür aber ständig Mails und Post, die ich nicht gebrauchen kann, landet täglich in meinem Briefkasten, weil ich meine Adresse angegeben habe. Solche und ähnliche Erfahrungen machen nicht nur Senioren im Netz.

Online einkaufen und mit den Enkeln per Video chatten – Senioren gehören heute längst zu den Nutzern des Internets. Doch es gibt viele Fallstricke, aber auch einige Tricks, wie man sich sicher im weltweiten Netz bewegt. Vermittelt werden diese sowie Grundlagen beim Umgang mit PC, Laptop oder Handy, demnächst wieder im neuen Kurs „Senioren sicher ans Netz“ des Grimmener Seniorenbeirates.

Der erste von insgesamt zwei Kursen startet am Dienstag, dem 26. April, wie üblich in der Regionalschule „Robert Koch“ in Grimmen. Dafür sind kurzfristig noch Anmeldungen unter Telefon 03 83 26 / 40 78 10 möglich.

Von Almut Jaekel