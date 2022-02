Kolumne aus Grimmen: Sonne oder Sport im TV?

Grimmen

Fernsehen am Morgen ist ja nicht so mein Ding. Gemütlich Kaffeetrinken, Radio hören, OSTSEE-ZEITUNG lesen dagegen schon eher. Und eigentlich lockte am Sonnabend auch der Sonnenschein nach draußen. Aber es finden derzeit nun einmal Olympische Spiele statt. Und die sind in China soweit weg, dass die Sportler zu meinen gewohnten Fernsehzeiten sich Kraft beim Nachtschlaf holen müssen und sollen.

Als bekennender Wintersort-Fan konnte ich es dann aber doch nicht lassen, wenigstens eine halbe Stunde vor dem TV zu verbringen, bevor es ins Freie ging. Dort begrüßte mich ausgiebiges Vogelgezwitscher, angekündigter Sonnenschein und ein Hauch von Frühling. Und motiviert für ein wenig Bewegung war ich durch die Olympioniken sowieso. Zumindest bis Sonnabendnachmittag, dann wurde es wieder Vorpommern-Februar-Wintergrau und ich konnte mir ganz gemütlich und ohne schlechtes Gewissen die Olympia-Zusammenfassung des Tages ansehen.

Von Almut Jaekel