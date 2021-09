Grimmen

Liebe geht ja bekanntermaßen durch den Magen. Und dies ist auch bei den tierischen Bewohnern im Grimmener Heimattierpark so. Dementsprechend groß war die Freude über den kürzlich erhaltenen Futtergutschein.

„Wir hatten von der völlig unverständlichen Vandalismustour im Zoo erfahren und uns sofort gesagt, da müssen wir helfen“, sagt Mareen Buchholz vom Pflegeteam Ostseeküste. Unbekannte hatten vor einigen Wochen in einer nächtlichen Aktion zahlreiche Gehege aufgebrochen.

Die Tiere rannten frei im Tierpark der Stadt umher. Es gab sogar leichte Verletzungen bei einzelnen Zoo-Bewohnern. Und was wird in einem Tierpark immer benötigt? Klar – Futter! „Darum haben wir einen Gutschein in Höhe von 400 Euro im Landhof Schmidt gekauft. So können die Tierpfleger für die verschiedenen tierischen Bewohner ein Paar Leckerlies einkaufen“, sagt Mareen Buchholz. Na da können sich die Tiere das Wochenende aber so richtig schmecken lassen.

Von Raik Mielke, raik.mielke@ostsee-zeitung.de